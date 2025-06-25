拚大罷免三階投票 民進黨新北黨部主委蘇巧慧辦雙和基層工作會議

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（中）偕同黨公職人員及社團幹部舉行雙和罷免工作會議。（記者翁聿煌攝）

2025/06/25 23:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市黨部主委蘇巧慧25日舉辦「顧咱台灣基層工作會議」雙和場，到場人士包括新北市議員張維倩、張嘉玲、許昭興、民進黨發言人吳崢和小英之友會、信賴台灣之友會幹部，蘇巧慧說，感謝雙和公民團體不畏困難，和民進黨在地黨公職齊心合力，在二階繳出超過6萬5千份連署書成果，新北黨部接下來將強化陸戰量能、凝聚基層實力，和公民團體並肩作戰，讓全台灣看見中、永和民眾守護民主決心。

蘇巧慧提到，從去年底開始，公民團體在中和、永和地區不論颳風下雨、日曬雨淋，每天站街頭簽出一張張罷免連署書，而民進黨在地黨公職也持續積極協助，最後兩區總共繳出超過6萬5千張連署書，中、永和雙雙突破二階門檻120％的成績，非常不容易。

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蘇巧慧說，二階成果證明中和、永和民眾不支持國民黨毀憲、亂政、親中作為，更期待地方能夠有所改變，她將帶領新北黨部強化陸戰組織實力，推出「罷免口罩」，提供陸戰同仁「彈藥支援」，搭配「護台手冊」六摺頁文宣、「護台布條」，同時組成「護台志工隊」，陸空戰齊發，讓民主的聲音在中和、永和遍地綻放。

前立委江永昌說，國民黨立委上任一年半來，不斷破壞憲政制度、削弱台灣競爭力，甚至矮化主權，呼籲民眾7月26日出門投票，下架不適任國民黨立委，吳崢指出，罷免已經沒有回頭路，大家不能半途而廢，若大罷免未成功翻轉國會，後果將非常嚴重，因為接下來兩年不能再罷免國民黨立委，形同有免死金牌，國民黨一定會更加肆無忌憚。

吳崢補充，民進黨26日將召開記者會，宣布自7月4日到19日展開「護台大繞境」，從花蓮出發，一路南迴到新北、台北市，將罷免氣勢拉起來，相信一定能挺過最後階段，罷免不適任立委。

民進黨新北黨部推出「護台布條」，組成「護台志工隊」，陸空戰齊發。（記者翁聿煌攝）

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