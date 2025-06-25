大罷免第三階段開戰 民進黨7/4到19從花蓮開始南迴「護台大繞境」

民進黨新北市黨部今（25）日在永和區舉辦「顧咱台灣基層工作會議」雙和場。（民進黨新北市黨部提供）

2025/06/25 23:04

〔記者黃子暘／新北報導〕民進黨新北市黨部今（25）日在永和區舉辦「顧咱台灣基層工作會議」雙和場，黨部主委蘇巧慧說，感謝雙和公民團體和民進黨在地黨公職齊心合力，在藍委罷免案二階繳出超過6萬5000份連署書，展現「中和、永和並非鐵板一塊」，新北黨部將強化陸戰量能，和公民團體並肩作戰。民進黨發言人吳崢說，明（26）日民進黨以記者會宣布7月4日起到7月19日展開「護台大繞境」，並從花蓮出發，一路南迴到新北、台北，拉抬罷免氣勢。

新北市民進黨籍議員張維倩、張嘉玲、許昭興，以及前立委江永昌、前市議員羅文崇、吳崢、新北市小英之友會、新北市信賴台灣之友會幹部等人士與幹部出席活動。

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蘇巧慧說，從去年底開始，公民團體在雙和地區無論颳風下雨、日曬雨淋，都上街頭收集民眾一張張簽出的罷免連署書，黨公職也積極協助，讓雙和突破二階門檻120%，實屬不易，證實中和、永和民眾不支持國民黨毀憲、亂政、親中的作為，更期待地方能夠有所改變。

蘇巧慧說，她將帶領新北黨部強化陸戰組織實力，推出「罷免口罩」，提供陸戰同仁支援，搭配「護台手冊」六摺頁文宣、護台布條，同時組成「護台志工隊」，陸空戰齊發。

吳崢補充，自7月4日起到7月19日，民進黨將展開「護台大繞境」，從花蓮出發，一路南迴到新北、台北，將罷免氣勢拉起來，相信一定能罷免不適任立委。

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