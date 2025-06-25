藍白同台反罷免呂玉玲！柯志恩搬民調告急 賴香伶轟綠色恐怖

國民黨立委柯志恩（左）在政策說明會為呂玉玲抱屈。（記者黃政嘉攝）

2025/06/25 22:55

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市6選區國民黨立委罷免成案全壘打，離投票約1個月，第五選區立委呂玉玲今晚在平鎮區民俗文化公園舉辦政策說明會，國民黨立委柯志恩、民眾黨政策會執行長賴香伶到場力挺，柯志恩以民調為例，若明天就要罷免投票，9成同意罷免，不同意罷免只有7成，「如果明天就要投票，100分的呂玉玲就會被罷掉！」藍白聯手呼籲支持者7月26日出門投下「不同意票」。

說明會集結逾百名鄉親，動員南勢社區舞蹈班大跳《APT.》不同意之歌，如選戰造勢。柯志恩上台為呂玉玲抱屈說，你們選出來的人都還沒有做滿4年，現在就把她罷免掉，這完全不尊重大家。所有民調都顯示，反對罷免者佔6成，但若問你今天會出來投同意或反對罷免？告訴各位鄉親，同意的人佔9成，不同意只佔7成，「如果明天就要投票，100分的呂玉玲就會被罷掉」。

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柯志恩喊話，各位，不要7月26號開票完畢，你突然發現發生什麼事？「我什麼都沒做，我都沒有出去投票，為什麼一個好好做事的立委就不見？」如果你認為，「我們都被稱作雜質，都還不做任何反映，就讓台灣繼續沉淪下去」。她說，「台灣這片土地，我們都愛，台灣中華民國這一部分的土地，不是民進黨的專利，不要告訴我們是舔共、傾共，我們只是不想讓我們孩子上戰場、卑微守住大家的一片幸福，真的需要大家發揮散播的力量，投票日記得投不同意罷免。」

賴香伶批評民進黨立委郭昱晴，日前看到有人在路邊拿手機自拍、直播，就跑過去說，你這樣子做，你把小孩子的臉照進去，是不是在做對台灣的直播？憑什麼干涉路人在路邊自拍或是傳播，還報到內政部警政署，她憑什麼舉發國人做這樣自由民主的行動？凡是不支持民進黨的人，就是中共同路人，就可以抹紅他、隨便糾舉到警政單位，這就是綠色恐怖。綠色是很自然、美好顏色，但是在台灣，太可惜，被民進黨塑造成只有支持他們，才是他們的人，其他的人都要被打壓。

呂玉玲說，擔任4屆立委以來，服務案件超過20萬件，總計為桃園爭取了1200億預算，「這不只是一串數字，這是桃園未來幸福的基石」，每次選舉都是因為有大家的支持，她才能在立法院繼續為地方發聲，她非常了解平鎮、龍潭的需要，心中規劃的藍圖要實現，就需要鄉親們繼續守護桃園，守護中華民國。

國民黨立委柯志恩演講完與呂玉玲擁抱打氣。（記者黃政嘉攝）

民眾黨政策會執行長賴香伶（拿麥克風者）左批綠委郭昱晴抹紅自拍路人、右批民進黨綠色恐怖。（記者黃政嘉攝）

呂玉玲政策說明會集結逾百名鄉親到場。（記者黃政嘉攝）

說明會動員南勢社區舞蹈班大跳《APT.》不同意之歌暖場，如選戰造勢。（記者黃政嘉攝）

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