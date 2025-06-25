高虹安、鄭正鈐合體蔡壁如 夜市宣傳反罷免

新竹市是唯一雙罷免的縣市，涉貪停職的市長高虹安與藍委鄭正鈐晚間合體蔡壁如到樹林頭夜市辦反罷免宣講，籲罷免投不同意。（記者洪美秀攝）

2025/06/25 22:19

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市是全台唯一雙罷免縣市，中選會宣布罷免停職市長高虹安及藍委鄭正鈐投票7月26日舉行，高虹安與鄭正鈐今晚也到樹林頭夜市，參加「惡罷退散志工團」宣講活動，兩人也合體蔡壁如，稱民進黨發起的大罷免就是惡罷行為，籲市民投票日站出來，守護在地民意、守護民主，投下不同意罷免票。

新竹市是唯一藍白面臨雙罷免的縣市，除雙罷總部進駐民進黨新竹市黨部；藍白也合體舉辦反罷免造勢活動，讓新竹市的罷免戰火不斷。由「歷史哥」李易修、惡罷退散志工團長蔡壁如的宣講活動晚間來到新竹市樹林頭夜市，蔡壁如說，總統賴清德這幾天講要舉辦「團結十講」，但口中說團結，卻搞大罷免，造成藍綠惡鬥、群眾情感撕裂，沒資格談團結。並稱賴就是少數總統，不服輸搞大罷免，這只會撕裂台灣。

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高虹安也說，新竹面臨雙罷就是民進黨的政治鬥爭與奪權操作，民進黨選輸就翻桌。光罷免新竹市長就要花掉3千多萬元公帑，且市長一但被罷免，就會由民進黨執政的中央直接指派人選來當市長，強推大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘就可以重新主導新竹市政。

鄭正鈐也提到，新竹市雙罷主要原因就是竹市是柯建銘的地盤與禁臠，本來大罷免還在假裝是罷團與公民團體在運作，後來柯建銘直接承認是他籌畫，根本不演了。藍白在立院進行財劃法修法，將稅收貢獻度納入統籌分配稅款計算，竹市的統籌分配稅款將從83億元增加至293億元，讓財政分配回歸公平。然而，民進黨政府不願意放棄對地方財政的控制，透過覆議案試圖推翻改革，覆議失敗就搞釋憲，現在則透過大罷免想改變立院立委席次。

鄭正鈐說，萬一大罷免成功了，新竹爭取到的統籌分配稅款、勞工新增放假日都會被沒收，因此，民眾一定要在投票日出來投下不同意罷免票，要跟柯建銘與賴清德說不，讓他們知道，40％的人不能決定60％的人是雜質。

新竹市是唯一雙罷免的縣市，涉貪停職的市長高虹安與藍委鄭正鈐晚間合體蔡壁如到樹林頭夜市辦反罷免宣講，籲罷免投不同意。（記者洪美秀攝）

新竹市是唯一雙罷免的縣市，涉貪停職的市長高虹安與藍委鄭正鈐晚間合體蔡壁如到樹林頭夜市辦反罷免宣講，籲罷免投不同意。（記者洪美秀攝）

新竹市是唯一雙罷免的縣市，涉貪停職的市長高虹安與藍委鄭正鈐晚間合體蔡壁如到樹林頭夜市辦反罷免宣講，籲罷免投不同意。（記者洪美秀攝）

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