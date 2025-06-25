國台辦批賴清德、挺反罷免 許淑華：證實國共是夥伴

台北市議員許淑華表示，中國國台辦發聲挺反罷免，證實國共是夥伴。（取自許淑華臉書）

2025/06/25 21:32

〔記者何玉華／台北報導〕中國國台辦發言人朱鳳蓮今（25）日在例行記者會中，批評總統賴清德24日在「團結國家十講」的第二講內容，是行台獨之實的台獨自白，刻意曲解歷史，為其打壓在野力量，推動大罷免進行政治造勢。民進黨台北市議員許淑華表示，中共出面證實國民黨是統戰夥伴，一個專制國家公然造謠別人獨裁，完全是顛倒是非，堪稱國際笑話。

許淑華在臉書指出，國台辦記者會大動作聲援國民黨，說執政黨假借民主之名，行獨裁之實，大搞政治惡鬥，操弄司法輿論。記者會有兩大重點，一是直接證明國民黨是中共的統戰夥伴。記者會論述與國民黨、民眾黨近期提出的「綠共」一詞，執政黨在司法迫害的整體論調，不謀而合。質疑國民黨是把中共給他的策略複製貼上，藍白是中共的傳聲筒，還是工具人？

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其二，專制第一大國中共批評、造謠台灣政府獨裁，完全是顛倒是非，堪稱國際笑話。綜觀中共的崛起，正是靠批鬥政敵，顛覆、洗腦人民正常的價值觀，來達到鞏固政權的目的。現在他們正對台灣人民做一樣的事，恐嚇台灣的同時，也釋出「有毒的善意」，國台辦宣布從7月1日起，「免收」台灣「首來族」申辦台胞證的證件費，這正是他們擅長的兩面手法。

許淑華表示，透過「免收」台灣「首來族」申辦台胞證的證件費，吸引未曾到中國的台灣人前往，如此一來，中國可以掌控行蹤、個資，有系統的掌握台灣人來達成統戰目的。她強調，罷免，是台灣人面對中國威脅最好的回擊手段，中共愈反罷免，我們更要全力支持大罷免。

台北市議員許淑華表示，中國國台辦發聲挺反罷免，證實國共是夥伴。（資料照，記者何玉華攝）

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