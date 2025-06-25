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    首頁　>　政治

    精華地段！國民黨台中市黨部收歸市有後 盧市府每月僅收12萬

    位於台中市西屯區的國民黨台中市黨部，該筆土地及建物市值高達上億元，黨產會認定應移轉市有，國民黨不服提告，北高行今日判決國民黨敗訴。（資料照）

    位於台中市西屯區的國民黨台中市黨部，該筆土地及建物市值高達上億元，黨產會認定應移轉市有，國民黨不服提告，北高行今日判決國民黨敗訴。（資料照）

    2025/06/25 20:27

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會2023年6月認定，國民黨台中市黨部土地、建物，是政黨不當取得財產，應收歸市有，台中市政府同年8月依不當黨產條例規定，將產權登記為中市府所有；國民黨不服提告，要求撤銷行政處分，台北高等行政法院今日宣判，判國民黨敗訴。對此，黨產會強調，本會很欣慰法院支持轉型正義。

    黨產會認定，台中市西屯區大隆路上的台中市黨部土地和建物，當年是以台中市政府的3500萬元公帑購入並興建建物，卻長年登記於國民黨名下，是政黨以悖於民主、法治方式不當取得的財產，應移轉台中市政府所有。

    據了解，此不動產位於台中市區的精華地段，市值高達上億元，該案亦是黨產會成立以來，相關行政處分中，第一件認定國民黨縣市黨部為不當黨產須收歸國有的案例。

    知情人士批評，台中市黨部這一筆不動產收歸市有後，台中市政府以「非常划算」價格，讓國民黨市黨部繼續使用，國民黨每月只需繳交12萬餘元使用補償金，便可不用搬遷，台中市政府真是善良的房東。

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