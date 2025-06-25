翁達瑞預告 高虹安7月面臨罷免投票、誣告官司雙夾殺

旅美教授陳時奮預告高虹安7月將面臨罷免投票及誣告高院官司雙夾殺。（圖取自陳時奮臉書）

2025/06/25 21:01

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職的新竹市長高虹安慘了！除了7月26日舉行的罷免投票，與高虹安有誣告官司的旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今天預告，他與高虹安的誣告案二審官司7月應會有結果，屆時高虹安恐面臨罷免同意與誣告官司二審判決的雙夾殺。

陳時奮今天在臉書發文提到，7月26日是高虹安面對民意審判的日子，也是她因貪污案被停職1週年，除民意的審判，高虹安還要面對2起刑事案件的司法審判，包括貪污與誣告。他預告7月與高虹安的誣告案二審官司應會有結果，高虹安恐面臨罷免同意與誣告官司二審判決的雙夾殺。

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陳時奮提到，他是高虹安誣告的對象，纏訟近3年的誣告官司，他終於看見隧道盡頭的亮光。並列出誣告訴訟時序：2021年10月-揭發高虹安的博士論文涉及抄襲，2022年7月民眾黨提名高虹安參選新竹市長，2022年8月-高虹安提告他加重誹謗與傳播不實，2023年3月-北檢做出不起訴的處分，2023年6月-到北院對高虹安提起誣告自訴，2024年8月-北院判處高虹安10個月的徒刑，2024年9月-高虹安不服向台灣高院提起上訴。

他說，誣告官司的高院審理庭排在明天（6月26日），最遲會在7月3日辯論終結。當高虹安面對罷免投票的結果時，也接近高院宣判之時，未來1個月，高虹安同時要面對民意與司法的審判。

陳時奮表示，在台灣的民主史上，高虹安應是竄升速度最快的政治人物。短短2年，原任職鴻海集團的高虹安，搖身一變成為新竹市長。如果7月26日的罷免投票成功，高虹安也會是台灣民主史上墜落速度最快的政治人物。出任新竹市長不到2年，高虹安去年即因貪污案一審被判刑7年4個月停職，如今又面臨被罷免。

他認為，若高院仍判決高虹安涉及誣告，預期高虹安會再向最高法院提起上訴，但第三審不會拖太久，稱高虹安的審判日已在眼前。不論誣告案判決結果如何，他已看見隧道盡頭的亮光，深信台灣是個有公理正義的社會。

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