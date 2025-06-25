揭日本重要戰略！ 前經濟安保大臣小林鷹之：絕對不讓台灣孤立

賴清德總統今接見日本前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之眾議員，期盼整合民主陣營優勢，共同打造具韌性與可信賴的「非紅供應鏈」。（總統府提供）

2025/06/25 20:24

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今天接見日本前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之眾議員，期盼整合民主陣營優勢，共同打造具韌性與可信賴的「非紅供應鏈」。小林表示，台日之間的厚重情誼也包含戰略層面，日本的重要戰略就是絕對不能讓台灣孤立，此行也希望就台灣打造「非紅供應鏈」的具體行動進一步交流。

賴清德表示，歡迎小林鷹之眾議員時隔7年再度來台訪問，小林長期關注經濟安全保障、科技創新以及太空政策等領域，去年在自民黨總裁選舉，初試啼聲便一鳴驚人，可說是日本政壇極具影響力的明日之星，此行以實際行動展現對台灣的支持，別具意義。

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賴清德指出，台灣和日本同屬第一島鏈關鍵防線，感謝日本歷任首相包括安倍晉三前首相、菅義偉前首相、岸田文雄前首相以及現任石破茂首相，多次在重要國際場合強調台海和平穩定的重要性，表達反對以武力或脅迫手段片面改變台海現狀。期盼台日雙方可以在促進印太和平繁榮的各個面向，進行更多合作交流。

賴清德表示，近年來中國積極擴張「紅色供應鏈」，威脅全球自由貿易體系與先進技術市場，台灣希望整合民主陣營的優勢，共同打造具韌性與可信賴的「非紅供應鏈」。他說，以半導體產業為例，台灣具備卓越先進製造能力，日本則在材料、設備與關鍵技術領域占有一席之地，相信以台日合作經驗為基礎，將可以串聯民主國家產業鏈，確保全球經濟韌性與永續發展。

賴清德也期盼台灣和日本加速洽簽「經濟夥伴協定」，深化雙邊貿易及投資交流合作，同時希望日本持續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」，加深彼此夥伴關係，不僅可以創造雙贏，更有助於區域經濟安全穩定，相信只要台日攜手合作，一定能夠因應威權主義的挑戰，為印太區域帶來繁榮發展。

小林表示，他最喜歡的字是「絆」（きずな），意思是「厚重情誼」，此次訪台的主要目的之一就是再次展現台日間的厚重情誼，台日雙方除有歷史的深厚淵源，在經濟、人員及情感交流等方面也是心靈相通的夥伴；此外，台日還有戰略層面的「厚重情誼」，日本的重要戰略就是絕對不能讓台灣孤立。

小林強調，台日雙方、甚至台日美三方的合作比以往更加重要，此次訪台的另一個主要目的，則是稍早總統提及的「非紅供應鏈」，他是日本首任經濟安全保障擔當大臣，也是自民黨經濟安全保障政策的現任負責人，深感經濟安全保障對國家利益至關重要，期待就台灣打造「非紅供應鏈」的具體行動進行進一步意見交流。

賴清德總統今接見日本前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之眾議員，日本台灣交流協會台北事務所副代表高羽陽、行政院政務委員馬永成、外交部長林佳龍、台灣日本關係協會秘書長張仁久陪同。（總統府提供）

賴清德總統今接見日本前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之眾議員。（總統府提供）

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