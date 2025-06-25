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    會晤顧立雄 日本友台議員小林鷹之：台海和平攸關日本國家利益

    國防部長顧立雄25日接見日本友台眾議員小林鷹之，會中小林強調，台海和平穩定攸關日本國家利益。（國防部提供）

    國防部長顧立雄25日接見日本友台眾議員小林鷹之，會中小林強調，台海和平穩定攸關日本國家利益。（國防部提供）

    2025/06/25 19:51

    〔記者方瑋立／台北報導〕國防部長顧立雄今（25）日在外交部官員陪同下，於博愛營區接見日本眾議院議員小林鷹之，雙方就印太戰略、安全保障及台日關係等重要議題進行深入交流。小林鷹之說，台海和平穩定攸關日本國家利益，台日兩國人民心靈相通，將持續深化雙邊合作。

    在國防部及外交部相關官員陪同下，顧立雄於博愛營區歡迎小林鷹之議員一行人。顧立雄說，小林議員長期支持台灣，除了身為「日本國會議員對台友好聯盟」成員，亦多次於日本國會倡議台灣參與世界衛生組織與世界衛生大會。議員所主張的「台灣有事即日本有事」理念，更凸顯其對區域和平與穩定的高度重視。

    顧立雄說，小林議員於2018年花蓮地震時，親自轉交賑災款，展現深厚人道關懷與對台灣的情誼；擔任首任「經濟安全主管大臣」時，強化台日科技合作，為雙邊半導體供應鏈韌性奠定新典範。

    顧立雄指出，當前印太區域面臨威權主義擴張、灰色地帶行動及非傳統安全威脅等多重挑戰。台灣作為民主夥伴，將持續扮演印太地區可信賴且穩健的力量。台日同為共享自由、民主等價值的夥伴，應深化交流合作，攜手維護國際秩序與區域和平穩定。

    小林鷹之說，台海和平穩定，亦攸關日本國家利益。台日關係有「厚重」情誼，兩國人民心靈相通，日本將持續與台灣深化合作，期待雙方攜手努力，共同守護區域的和平與穩定。

    顧立雄說，小林所主張的「台灣有事即日本有事」理念，凸顯其對區域和平與穩定的高度重視。（國防部提供）

    顧立雄說，小林所主張的「台灣有事即日本有事」理念，凸顯其對區域和平與穩定的高度重視。（國防部提供）

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