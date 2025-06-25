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    陳玉珍告罷團連署人重複涉偽照文書 尹立：蠢笨無比

    立委陳玉珍告罷團重複連署涉偽照文書!尹立（左）批評蠢笨無比。（翻攝臉書）

    立委陳玉珍告罷團重複連署涉偽照文書!尹立（左）批評蠢笨無比。（翻攝臉書）

    2025/06/25 19:43

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立委陳玉珍提告罷團，一階段提議人與二階段連署人重複、涉嫌偽造文書!罷韓四君子之一、前高市文化局長驚嘆「真的傻眼」、「蠢笨至極」，搞這招反罷免，真的當藍白支持者都是弱智？

    尹立解釋，「偽造文書」就是本人沒親簽的，由別人代簽才叫偽造，例如國民黨大量抄寫名冊，由志工代簽名，才叫做偽造文書！有很難懂？而罷團的一階段提議人與二階段連署人，都是由本人親簽，哪有偽造文書問題？

    他進一步說明，一階段提議人與二階段連署人重複太多？是因為一階段提議人要到1%門檻，且有軍公教身份不能提議，加上難免會有小比例寫錯，或是不知道有身份上的限制，所以都會多送一些，選委會審核後會剔除寫錯或是軍公教提議連署。 問題是罷團不知道會剔除誰，不管罷韓，或是國民黨自己推的罷免，都是叫支持者一階簽過，二階也要回來簽，自然會有重複。

    他強調，法律上沒規定不可以，國民黨自己也這樣搞，現在是要自打臉？搞這招反罷免就是搞烏賊，問題是稍微有邏輯都知道，這樣的操作蠢笨無比！

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