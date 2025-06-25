盧秀燕再批總統開講「只談長毛象」 市議員陳淑華批模糊國家認同

台中市長盧秀燕再批總統開講。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/25 19:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕總統賴清德展開「團結國家十講」，台中市長盧秀燕日前評賴總統只講「個人史觀」，引發爭議，今又抨擊賴總統有時間開講，「不要只談遠古的長毛象」，應對焦民生疾苦；民進黨中常委、台中市議員陳淑華痛斥盧秀燕連日來刻意拉抬自己打賴總統，卻迴避交代自己的史觀，只會用如長毛象這種膚淺的話術，模糊賴總統強調台灣本土及國家認同的論述，更混淆視聽。

賴總統22日起啟動「團結國家十講」，首場以「國家」為主題的演講，內容從化石講到前總統李登輝，並強調中國從未擁有過台灣，他也援引考古資料指出，台灣自古就有獨立生態系，包括台南左鎮化石園區的猛獁象化石，同時，台灣也是南島文化的起源。而馬關條約後，中國政權與台灣主權再也沒有關係，中國從未擁有過台灣。

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盧秀燕日前評賴總統開講，指世界均在關注伊朗跟以色列戰爭，但賴總統卻只談「個人史觀」，發言惹議，不少人批評她的言論暴露她沒有史觀，盧秀燕冷處理一天後，今天再放炮，強調總統要開講總統的史觀，她沒有意見，但總統既然有時間開講，她要建議總統「要談民間疾苦、不要只談長毛象」，因為物價漲、關稅匯率變動，一般民眾跟產業及作生意的人都很辛苦，希望總統撥一點時間「對焦民間疾苦」，談政府有何辦法改善經濟，讓大家日子可以好過一點。

陳淑華指出，賴總統開講主軸在談國內認同，引歷史、文化等，強調對台灣土地及國家的認同，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這不是賴總統的個人史觀，是歷史事實，盧秀燕只會用膚淺的長毛象等話術混淆視聽，更迴避交代她的史觀為何。

民進黨台中市議員陳俞融也指出，台灣今年第1季經濟成長率超過5%，盧秀燕刻意忽略賴總統積極團結台灣、穩定經濟的用心，搶話語權、刻意塑造「為人民發聲」的清高形象，一再政治表演只為鋪路問鼎2028總統大位，令人遺憾。

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