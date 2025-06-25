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    外交部、國科會合作 將打造巴拉圭為南美洲的台灣

    外交部長林佳龍與國科會主委吳誠文25日共同主持雙首長會議，決議針對海外智慧科技園區、人才培育及關鍵新興科技等三方面進行合作。（外交部提供）

    外交部長林佳龍與國科會主委吳誠文25日共同主持雙首長會議，決議針對海外智慧科技園區、人才培育及關鍵新興科技等三方面進行合作。（外交部提供）

    2025/06/25 19:39

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍與國科會主委吳誠文今（25）日共同主持雙首長會議，決議針對海外智慧科技園區、人才培育及關鍵新興科技等三方面進行合作，打造巴拉圭為南美洲的台灣，並培育友邦、友我國家高階科技人才。

    外交部指出，林佳龍與吳誠文共同研商，國科會將協助外交部在海外特定國家智慧科技園區建立營運體系，初期兩部會將以位於巴拉圭的「台巴智慧科技園區」為示範，協助巴拉圭政府提供入駐廠商「一站式服務」，以建立在地化先進營運體系，打造巴拉圭為南美洲的台灣。

    針對人才培育方面，外交部表示，國科會初期將透過外籍人才來台實習試辦專案（IIPP）與外交部所推動的八大旗艦計畫連結，針對特定友邦國家及與友我國家，提供優秀學子來台參與研究實習的機會，共同培育高階科技人才。

    新興科技方面，林佳龍強調，哈佛大學甘迺迪政府學院貝爾弗科學暨國際事務中心今年6月發布「全球關鍵新興科技指數報告」，針對全球前25個國家在五大關鍵新興科技領域：人工智慧、半導體、生物科技、太空及量子科技等進行評比，其中，我國在綜合排名中名列第8，除了因為我國科技企業的傑出表現外，特別要歸功於我國的科研實力。

    林佳龍說，外交部將結合國科會及相關部會力量，在既有基礎之上，推動關鍵新興科技國際交流，採上中下游供應鏈合作概念，串聯上游科研合作，到下游的產業應用及國際市場布局與開拓，推動加值外交，進而實現總統賴清德「經濟日不落國」的政策願景。

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