南投罷馬罷游布條攻勢、罷免大遶境 宣傳創意升級

草屯市區已有台派店家在店門口懸掛同罷免橫幅布條。（石育民提供）

2025/06/25 19:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投罷免馬文君和游顥補件送件已3週，南投縣選委會明日才要審查，兩罷團推測有補件的罷區都會列在第2波投票日，在投票日期未公布前，宣傳將以懸掛「同意罷免」橫幅布條和加入罷團護國大遶境為主軸，目前橫幅布條不只掛陽台，連私人農園的樹上都有懸掛，饒富趣味，吸引不少目光。

新北市立委羅明才罷免案補件案，罷團昨日已送件，送件2040件，是要求補件數的3倍多，中選會已公布7月18日開會決定投票日期，也就是5個立委罷免補件案，連同已補送件3週的立委馬文君、游顥罷免案，應會列在同一波舉行投票。因為還有20多天才會決定投票日期，罷馬和罷游團隊的志工，本週有一部分支援中三罷免楊瓊瓔、中八江啟臣、竹二林思銘罷團，另有部分則照常排班到夜市舉牌宣傳同意罷免。

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罷游領銜人林敬桐表示，因投票日期尚未決定，因此大型看板會等到中選會開會決定投票日後才會上架，而現在仍以懸掛「同意罷免」橫幅布條為主要宣傳，且為了確保布條不被拆除，廣徵支持者住家的陽台，而現在布條不只掛陽台，且草屯也出現在市區台派店家的門口、私人農地的樹上，相信未來會愈來愈多。

林敬桐也說，罷團護國大遶境7月初將從花蓮啟程，包括她在內很多罷團領銜人都會到場參加，而大遶境以順時鐘方向，從東到南，再到中部、北部，屆時南投兩個選區也在大遶境的路線，志工們近日就會開會討論，進入南投縣境內後，罷游和罷馬團隊如何號召支持者，為了愛家鄉愛國家出來遶境。

罷游志工幹部也透露，罷團護國大遶境進入南投縣境後，團隊應會加入歡樂和趣味元素，以白沙屯媽祖「香燈腳」的概念，廣邀支持的民眾，不只為宣傳同意罷免不適任立委而走，也一起為家鄉祈福而走。

有民眾提供自家農地，讓同意罷免橫幅布條掛在樹上，饒富趣味。（石育民提供）

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