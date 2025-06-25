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    凹一下！葉元之8年前「慣老闆」影片突爆紅 萬人瘋朝聖：本色演出

    葉元之替新北市政府拍攝的反職場霸凌影片突然爆紅。（圖翻攝自朱立倫臉書）

    葉元之替新北市政府拍攝的反職場霸凌影片突然爆紅。（圖翻攝自朱立倫臉書）

    2025/06/25 20:59

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葉元之今年3月遭控職場霸凌助理方旭，導致方男疑壓力過大病逝，被北市勞動局勞檢並挨罰，近日傳出方旭遺孀馮昭已備妥證據準備提告。除此之外，葉元之8年前替新北市政府拍攝的反職場霸凌影片最近突然爆紅，葉元之在影片中正好飾演慣老闆，吸引近萬名網友朝聖熱議！

    政治評論員吳崑玉3月引述方旭遺孀馮昭的指控踢爆，葉元之不僅在職場上對方旭言語羞辱、不尊重對待，今年1月方旭因為身體出狀況向辦公室請假，葉元之以會期末最忙為由拒絕，還嗆「你今天不來就不用來了」，後來更直接辭退方旭，將其踢出所有群組。後續方旭病重住院，期間葉元之不聞不問，連方旭病逝的消息也是在吳崑玉爆出這件事後他才去問靈堂位置，挨批「連做人都不會」。

    據《風傳媒》報導，方旭的遺孀馮昭早就被葉元之惹毛，據傳她已準備好證據對葉元之提告，替亡夫討最後公道！

    而最近網上有人翻出2017年4月30日，時任新北市長朱立倫分享在臉書的影片，該影片為新北勞工局拍攝的反職場霸凌宣導片，當時擔任朱市府副發言人的葉元之在裡頭飾演慣老闆一角，可以看到葉元之不斷剝削下屬、強加工作量、不給報加班費，還對片裡的員工說「凹一下！凹一下！」、「不要計較這一兩個小時」、「這行很小，如果你去檢舉，看有誰敢用你」這類完美演繹慣老闆的台詞。

    這段8年前的影片如今爆紅，吸引近萬名網友朝聖，「2017年朱立倫的影片根本是先知」、「特地來朝聖，根本本色演出」、「朝聖+1，元之別當立委啦，去當演員比較實在」、「我快笑死，為什麼有人可以在8年前預測自己會出事」、「原來在演自己？凹之不只政論節目上硬凹，連員工的時間也硬凹」、「凹一下！凹一下！葉凹之不是叫假的」、「所以他拍完那影片就一直沒從那角色走出來？」、「這根本是凹之本人的紀錄片吧」

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