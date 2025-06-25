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    台灣首位留美博士228事件後人間蒸發 林茂生家屬聲請死亡宣告獲准

    台灣首位留美哲學博士林茂生，228事件期間疑遭特務帶走，就此人間蒸發至今。（資料照、林承志先生提供，本報合成）

    台灣首位留美哲學博士林茂生，228事件期間疑遭特務帶走，就此人間蒸發至今。（資料照、林承志先生提供，本報合成）

    2025/06/25 18:44

    〔記者張文川／台北報導〕台灣史上第1位留美博士林茂生，在228事件期間疑遭特務帶走，就此人間蒸發至今，78年來音訊全無，其家族成員今年5月向台北地院聲請死亡宣告，希望藉此將心繫林家三代人的痛劃下句點；台北地院日前裁准其聲請，若催告公告後2個月內，無人陳報林茂生現尚生存，北院將正式宣告死亡。

    北院民事裁定指出，准對失蹤人林茂生為宣告死亡之公示催告，該失蹤人應於本公示催告公告的隔天起2個月內，向北院陳報其現尚生存，如不陳報，北院將宣告其死亡；裁定中並依法強調，無論何人，凡是知道林茂生的生死者，均應於這2個月期間內，將其所知的事實，陳報北院。

    民法第8條「死亡宣告」法條明定，失蹤滿7年後，法院可因應利害關係人或檢察官的聲請，宣告其死亡；若失蹤者為80歲以上者，得於失蹤滿3年後，為死亡宣告；若失蹤人是遭遇特別災難者，可在特別災難終了滿1年後，宣告死亡。

    林茂生出生於1887年，若仍健在將是138歲，他在日治時期是第1位取得日本東大文學士的台灣人，之後赴美國留學取得哥倫比亞大學哲學博士學位，成為台灣第1位留美博士，1945年二戰終戰後，他曾在台北中山堂主持光復大會，發表慶祝光復文，也在國民政府接收台灣時，擔任接收委員，任教於台灣大學，並在校外創辦《民報》，卻於二二八事件時期，疑被特務人員闖入家中帶走，至今下落不明。

    林茂生的多位家族成員也被列入黑名單，流落海外者回不來，在台灣者出不去；《大溪檔案》對林茂生列出「陰謀叛亂，鼓動台大學生暴亂」、「強力接收國立台灣大學」、「接近美國領事館，企圖由國際干涉，妄想台灣獨立」等3大罪名，卻沒有任何審判紀錄。

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