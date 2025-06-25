中共搞鬼？海基會遭冒名發座談會邀請 詐騙假信件藏釣魚網址

海基會今日表示，近日接獲學者反映，收到以海基會名義發出的座談會邀請，信中提供下載連結及密碼，但海基會實際上並未辦理該活動。（海基會提供）

2025/06/25 19:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會今日表示，近日接獲學者反映，收到以海基會名義發出的座談會邀請，信中提供下載連結及密碼，但實際上海基會並未辦理該活動。海基會強調，此類行為已嚴重損害海基會形象，民眾收到由海基會署名之電子郵件，對於內容如有任何疑問，務必以電話查證，以維護自身權益。

海基會指出，近日有學者反映，收到冒名海基會人員發出的座談會邀請通知，信中提供下載連結及密碼，請受邀學者點擊連結下載會議資料；海基會日前亦曾接獲不明人士來信，佯稱其所屬機構欲申請參訪時，出現個資外洩的資安事件，請海基會點擊信中提供之下載網址並輸入密碼，以取得該機構對此事件的調查資料。

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海基會提醒，上述信件共通性均為提供釣魚網址及密碼，且刻意不提供聯絡電話，降低收件人查證真偽的可能性，避免曝光或被反查身份。受害民眾如信以為真，點擊連結並提供個資，更可能成為攻擊者測試及蒐集資料的工具，進一步被運用於其他型態的詐騙行為。

海基會嚴正聲明，冒用海基會人員名義發出虛構活動邀請，造成受邀者誤信該活動為海基會主辦，已嚴重損害海基會形象，未來如有類此事件，將持續予以公布，提醒社會各界注意。

海基會強調，民眾收到類似信件如有疑問，務必以電話向海基會總機02-21757000查詢，並保留原始郵件，以利後續調查並維護自身權益。

海基會公布冒名信件內容，提醒民眾注意不要上當。（海基會提供）

海基會公布遭冒名舉行座談會的信件內容，內文有使用簡體字的痕跡。（海基會提供）

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