南市議員李宗霖退出台灣基進 吳依潔：遺憾未能留住他

南市議員李宗霖（左1）宣布退黨，台灣基進台南黨部主委吳依潔（右2）遺憾未能為黨部留住他，但也尊重並理解他的決定。（記者蔡文居攝）

2025/06/25 18:23

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣基進台南市議員李宗霖今天宣布退黨，台灣基進台南黨部主委吳依潔發表聲明指出，台灣基進從創立以來一直是一個以「建國與民主鞏固」為核心理念的政黨，不曾改變。感謝李宗霖議員近10年來對台南黨部的付出，針對退黨一事團隊內部已有過諸多討論，她個人也曾多次表達慰留之意，很遺憾未能為黨部留住他，但也尊重並理解他的決定。

吳依潔表示，深深感謝所有支持者一路以來的鼓勵與陪伴，對他們不離不棄。台南黨部在接下來的日子裡也會重整組織狀態，期盼以新的姿態重新出發。

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她表示，作為主委，未來她會加倍努力經營台南黨部的各項事務，無論是市政監督、地方選舉或是國內政治結構，她始終相信唯有堅持信念、立基於初衷向前邁步，才有機會撐出新的政治格局，讓台灣民主社會擺脫黑金、世襲政治、地方派系、紅色滲透等陋習，建立一個新而獨立的國家。

她說，即使未來會遭遇更多的挑戰跟困難，打造基進成為忠誠於台灣本土政黨的初衷，也不會改變，因為這是台灣民主深化、國家正常化的重要里程碑。基進的存在從不是為個人而生，不會因為個人動向而有所影響，他們仍會走基進該走的路。請支持者不用擔心，台南黨部仍在，作為留下來的人，她已經做好「無論風雨，堅定前行」的準備，盼望各位朋友繼續支持台灣基進。

台灣基進南市議員李宗霖宣布退黨。（資料照）

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