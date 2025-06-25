民進黨「顧好立委」大成功 林右昌：集中火力協助大罷免

民進黨秘書長林右昌日前召開「與公民同行 罷免文宣三箭」記者會。（記者王藝菘攝）

2025/06/25 19:20

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免三階投票將於7月26日登場，藍綠立委罷免案比例為31比0。民進黨秘書長林右昌今天（25日）說，民進黨「顧好立委專案」都顧好了，接下來會集中火力，全力投入協助大罷免。

三階罷免投票將進入最後倒數30天，反共護台志工聯盟明天將召開記者會，宣布「護國大遶境」活動。根據採訪通知，聯盟聯合各區罷團發起「護國大遶境」活動，7月4日由花蓮出發，為期16天，以車隊掃街與徒步定點遶行模式，走遍全台各個縣市，最後終點將在7月19日台北青島東路集結，象徵「迎向大成功最後一哩」。

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至於民進黨公職如何參與協助？民進黨發言人吳崢受訪說明，無論是從空戰到陸戰，全國31個罷區的動員，林右昌之前已說明得非常清楚，民進黨的態度非常堅定，就是全力動員，不論是這項活動，或是未來公民團體在各罷區的其他規劃，民進黨公職都會全力配合協助。

另據轉述，林右昌今天在民進黨中常會提出黨務報告時說，全國有24個國民黨立委選區將在7月26日舉行罷免投票，目前民進黨「顧好立委專案」都顧好了，並無民進黨立委罷免案成案；林預告，民進黨接下來會集中火力，全力投入協助大罷免。

民進黨發言人吳錚進行會後轉述。（記者叢昌瑾攝）

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