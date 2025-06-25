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    7/26罷免投票需攜「三寶」 中選會列7大違規最高可處200萬

    中選會今天提醒，7月26日投票時需記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單。（中選會提供）

    中選會今天提醒，7月26日投票時需記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單。（中選會提供）

    2025/06/25 17:45

    〔記者李文馨／台北報導〕傅崐萁等24件國民黨立委以及停職中的新竹市長高虹安罷免案成案。中選會今天表示，7月26日投票時間從上午8時起至下午4時止，投票時需記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定的投票所投票；並提醒，投票日當天禁止罷免活動，違者最高可處新台幣200萬元罰鍰。

    大罷免正式邁入三階投票，中選會公告，罷免成案立委包含台北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；台中市廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林縣丁學忠、花蓮縣傅崐萁、台東縣黃建賓、新竹市鄭正鈐、基隆市林沛祥等24案。此外，停職中的新竹市長高虹安也成案。

    中選會今天在臉書發文列舉7大注意事項，首先7月26日投票日禁止從事罷免活動，若是政黨、罷免案領銜人、被罷免人及其受僱人、代理人或使用人違反此規定，處20萬元以上200萬元以下罰鍰；若是上述以外的人違反，處10萬元以上100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。

    中選會指出，禁止在投票所四周30公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，違者經警衛人員制止後仍繼續進行，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

    中選會表示，禁止攜帶手機及其他攝影器材進入投票所（但已關閉電源的行動裝置，不在此限），違者處3萬元以上30萬元以下罰鍰；禁止將罷免票以外的物品投入票匭或故意撕毀罷免票，違者處5000元以上5萬元以下罰鍰。

    中選會也說，禁止以攝影器材刺探投票人圈選罷免票內容，違者處5年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金，查獲攝影器材沒收；禁止攜出罷免票，違者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金；罷免票以「蓋私章」及「按指印」方式圈選無效，應使用選舉委員會製備的圈選工具圈選。

    中選會列舉罷免投票注意事項，包括禁止喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票；勿攜帶手機或具攝影功能的器材進入投票所，以及禁止攜出或故意撕毀罷免票或公投票。（中選會提供）

    中選會列舉罷免投票注意事項，包括禁止喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票；勿攜帶手機或具攝影功能的器材進入投票所，以及禁止攜出或故意撕毀罷免票或公投票。（中選會提供）

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