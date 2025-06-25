新竹雙罷應援曲「點亮希望」超洗腦 網：高虹安、鄭正鈐畢業歌

新竹雙罷應援曲「點亮希望」朗朗上口，網友哼唱高虹安鄭正鈐畢業歌超洗腦，未來罷團志工也會在路口舉牌時播放及應援。（曾翰揚提供）

2025/06/25 19:39

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）7月26日投票，同意罷免與不同意罷免雙方都展開街頭肉搏宣傳，罷團今天發表由年輕的水源里長曾翰揚填詞編曲的應援曲「點亮希望」，旋律簡單、朗朗上口，一發表就吸引很多人分享、轉載，不少網友稱這是高虹安與鄭正鈐的政壇畢業歌。

作曲作詞的曾翰揚說，罷團表達希望能有首輕快的應援曲讓志工站路口時播放，除了可帶動氣氛，也可號召更多人出來投下同意罷免票，他腦海中就出現一些旋律，尤其平常帶長輩及里民跳空地舞時，常需要簡單的旋律帶動氣氛，詞曲很快出現在腦海，幾乎僅利用一個下午就完成歌曲，用手機簡單錄製，搭配罷團及各新聞剪影畫面，應援曲「點亮希望」就完成。

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曾翰揚說，他用輕快曲風傳達同意罷免是愛的力量，期以「人民最大」發聲，影片也搭配高虹安涉貪經常跑法院及當市長後喜歡唱歌跳舞不做事的影片，鄭正鈐則搭配到中國會見國台辦的卑屈影像，並以罷免傅崐萁就是罷免鄭正鈐與高虹安為主。罷團志工聽過後也說很洗腦，像是唱高虹安與鄭正鈐的政壇畢業歌般，未來也會在街頭播放，邀市民投罷免同意，送高虹安及鄭正鈐畢業。

歌曲內容：「 你說希望太遠太假我說我們從這一步開始跨街口的微光，映著每一張臉龐有淚水，也有不放棄的倔強。罷，就這樣罷用愛去守護我們的家別讓沉默變成代價我們的聲音，現在說話罷，就這樣罷，這一票決定明天方向團結的力量正在發芽因為我們相信，人民最大。伸出你的右手-同意！同意！伸出你的左手罷免！罷免！伸出你的雙手，同意！罷免！不是仇恨，也不是報復，是選擇面對，是我們的付出，當正義開始被淡忘那就由我們，把希望點亮罷，就這樣罷，用愛去守護我們的家，別讓謊言綁住了他，為了孩子，為了爸媽，罷，就這樣罷，這一票決定明天方向，團結的力量正在發芽因為我們相信，人民最大」。

新竹雙罷應援曲「點亮希望」朗朗上口，罷團志工會在路口舉牌時播放及應援。（曾翰揚提供）

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