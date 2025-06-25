盧秀燕讚藍委守護台中空氣及市民健康 罷團反批擋中火燃氣政治操作

台中市長盧秀燕呼應立委江啟臣等6名藍委批中火勇於為台中發聲。（記者廖耀東攝）

2025/06/25 18:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕首批大罷免第三階段投票7月26日舉行，台中市有3名國民黨立委在列。台中市長盧秀燕今天感謝國民黨台中市6名立委發聲促「中火無煤」，守護台中市空氣及市民健康，「他們守護我們，我們也要守護他們」。對此，中四、中五及中六罷團指出，盧秀燕上任已7年，空氣沒換新，焚化爐改建牛步，更卡中火燃氣機組取代燃煤期程，只會一再操弄中火議題，做政治操作，籲選民不要受騙，挺身而出投下「同意罷免票」。

台中市6名藍委包括廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋確定進入罷免三階投票，江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒等3人二階連署仍待補件中。6名藍委24日開記者會痛批核電歸零後台中火力發電廠火力全開，犧牲中部人的健康，用命換電。

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盧秀燕今天發聲肯定6人勇敢挺身而出，替台中市民發聲，守護空氣及市民健康，「當時投票給他們是值得的」、「他們力挺我們，我們也要力挺他們」。

不過，罷免廖偉翔的中四罷團「展翅廢翔」發言人高凡璽指出，盧秀燕上任已7年了，台中市空氣有改善嗎，每次只會卸責中火造成空污，但台中焚化改善進度牛步，中市的空品改善政策零作為，只會一再操作中火議題，用政治話術愚弄選民。罷免黃健豪的中五罷團「斷健行動」發言人「台灣衣美局」也痛斥，中火致力興建燃氣機組取代燃煤，是台中市政府卡中火建照15個月，拖延以氣代煤期程，台中市6名藍委不是資深民代就是曾任市議員，全跟擋中火以氣代煤的盧秀燕站在一起，竟還好意思操弄中火議題，盧秀燕根本只為她個人後路鋪路做政治操作，呼籲選民7月26日出來投下同意罷免票。

罷免羅廷瑋的中六罷團「敲羅行動」發言人EVA指出，盧秀燕與羅廷瑋的操作與其說是為了空污、為了市民健康，不如說是面對罷免壓力，急著從「祖傳選舉提款機」提領政治信用，進行選舉操作，選民心中有數，一定要投下同意罷免票，下架不適任立委。

罷團反批盧秀燕擋中火燃氣政治操作。（記者蘇孟娟攝）

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