團結國家十講》賴清德：非針對在野黨 應直視中國威脅

總統賴清德啟動「團結國家十講」，盼國人了解台灣的嚴峻情勢，以及政府立場及因應，並凝聚國人共識、團結國家。（記者王藝菘攝）

2025/06/25 18:30

〔記者陳政宇／台北報導〕兼任民進黨主席的總統賴清德啟動「團結國家十講」，他今（25日）強調，要直視中國日益嚴重的威脅，希望讓國人了解台灣的嚴峻情勢，以及政府立場及因應，凝聚共識、團結國家，而不是針對在野黨。

民進黨今天下午召開中常會。據發言人吳崢會後轉述，賴清德談到，他上週日應民間團體的邀請，開始進行「團結國家十講」十場專題演講，已在這幾天完成第一講「國家」與第二講「團結」，分別針對「台灣的主權國家地位不容質疑」，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，以及「團結力量大」，希望「中華民國派反共」、「台灣派護台」，反共護台團結力量大，內容有做詳盡的演講。

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賴清德說，「團結國家十講」根基於我們是民主的國家，因為是自由民主的國家，所以國家的主人們，對於國家大事絕對有「知」的權利。希望透過直接面對社會大眾，讓更多國人瞭解，台灣當前面臨的嚴峻情勢，以及政府的立場與因應作為，才能凝聚國人共識、團結國家。

賴清德表示，相信只要真的用心了解，國家現在遭遇的各種挑戰，尤其是願意直視中國日益嚴重的威脅，便能清楚明白「團結國家十講」的用意跟重要性，且在相同的事實基礎上，團結一致，共同堅定對外。

賴清德進一步預告，接下來的演講會在受邀出席的活動陸續舉辦，這週日將進行第三講「憲政體制」，邀請全體國人透過網路直播收看，並請多多分享，也多多指教。

此外，今天中常會臨時動議階段，由新聞部主任吳崢報告「黨部下半年中國對台的工作重點」，分析中國未來在國際上的法律戰以及歷史的論述戰。他說明，中國將以對日抗戰勝利80周年、聯合國成立80周年、台灣光復80周年為論述基礎，扭曲歷史、偷換概念，意圖抹去中華民國的存在。

法律戰方面，吳崢表示，中國相關智庫日前舉辦研討會，引用開羅宣言、波茲坦宣言、以及日本投降書，以這3個宣言否定日本對台灣主權的正當性，並藉此密集對台發動統戰論述及文宣工作。

據轉述，賴清德回應，這正是他進行「團結國家十講」的原因，不是針對在野黨，是因為中國在國際社會上，一直要扭曲歷史，要抹去中華民國存在，他有責任、義務要講清楚。

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