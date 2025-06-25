工程經費暴增、不符議會決議!北市音圖中心新建預算二讀闖關失敗

音圖中心預算修正案，苗博雅認為超過物調漲幅，不符過去議會決議，議長戴錫欽裁示，本案暫擱。（記者甘孟霖攝）

2025/06/25 17:45

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立圖書館新總館與台北音樂廳（簡稱音圖中心）新建工程歷經數度流標，北市文化局評估原本71.6億元工程要增加43.3億元，今（25日）送大會二讀。不過議員苗博雅認為，2022年議會工務委員會曾決議，音圖中心除物調因素外不得再增加預算，物價指數漲幅至今不過10%，質疑增加60%預算太多。議長戴錫欽裁示，本案暫擱。

前台北市長柯文哲任內拍板，選定台北市大安區信義路3段美國在台協會（AIT）台北辦事處舊址為基地，2021年通過71.6億元工程總經費預算；而到了2022年8月11日台北市議會工務委員會針對音圖中心工程，決議「音圖中心經議會通過總經費74億餘元（71.6億工程費+2.6億專案管理費），除因物調因素外，不得再增加預算」。

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文化局參酌廠商分析、物調指數，決定修正預算為114.9億元，增加43.3億元，此案24日於教育委員會初審通過。

今天下午，此修正案送大會二讀，不過苗博雅指出，此案在2014年時最初預估僅要28億元，最終議會通過74億元預算，工務委員會也下過一個決議，強調除因物調因素不能再增加預算。但他查了營建物價指數，2022年做成決議後，物價指數約為108左右，到了今年為止物價指數來到115，算一算整體成長也不超過10%，但是該案的經費卻要增加約60%預算。

苗博雅說，身為大安區的議員，大可以大筆一揮接受修正案，但身為台北市議員很難接受這樣浮濫粗糙的理由，增加這麼多預算，尊重教委會的審議，但認為還有疑慮應該有更多說明。

戴錫欽裁示，請文化局、教育局再向苗博雅另做說明，並且提供資料，本案暫擱。

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