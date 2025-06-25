陳玉珍告發罷團「重複灌水」 她破解抹黑話術：藍白高能兒聽得懂嗎？

陳玉珍25日代表國民黨赴北檢告發罷團。（記者劉信德攝）

2025/06/25 18:53

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，國民黨為反制發動罷綠卻冒出大量假造連署，多人被偵辦起訴。藍營卻反過來指稱罷藍民團送交的連署書也有「造假」，「灌水」狀況嚴重，立院藍營黨團副書記長陳玉珍今天（25日）代表黨中央及黨團至北檢告發多個罷團偽造文書及違反個資。對此，近來積極協助罷免工作的反紫光奇遊團成員許美華，不厭其煩地再次解釋罷團一階、二階重複連署這麼多的原因，推翻藍營抹黑話術以端正視聽。

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許美華今下午在臉書氣憤發文，「國民黨又有人來裝白癡噴垃圾話了！我可不可以懷疑某人腦袋進水？陳玉珍說，罷團為了達標『重複灌水』，每一位被罷藍委都有數千筆重複連署，像是王鴻薇達92.33%、李彥秀91.87%、羅智強93.99%、賴士葆94.31%、徐巧芯90.07%、洪孟楷91.52%，其中台北市選區全數高達九成以上……』」

「已經講一萬次了，每個罷團重複數千筆的連署書，是我們每個人認真簽完一階、又再去簽二階的結果。都是我們自己簽的，完全沒有國民黨抄名單、偽造簽名的『偽造文書』問題。至於為什麼要這樣做？一階簽完、二階還要再簽一次？再講一萬次，我可以再講100萬次！」

許美華再次解釋：「因為中選會不會提供一階剔除名單，所以罷團不知道一階送出的連署書，哪些合格、哪些被剔除，只好呼籲大家辛苦一點做苦工，一階簽過、二階通通再簽一次。那些一階、二階的重複名單，不是夾手珍垃圾話說的『重複灌水』，是每個選區都有幾千人恨死你國民黨，他們自己甘願累累簽兩次，就是為了不浪費任何一個機會，賭一個自己如果一階被剔除了、二階連署書可以合格過關。」

「再講一句智商只要57就聽得懂的話，如果二階連署書跟一階提案人重複，會被判定無效，不是偽造文書。重點是，這些重複連署被判定無效剔除後，那五個罷團的連署書數目，還是高標過關了，知道選民有多憤怒了吧！講這種大白癡都聽得懂的話，國民黨陳玉珍們聽得懂嗎？那些藍白高能兒支持者聽得懂嗎？」

最後許美華怒斥：「國民黨自己抄名單、偽造簽名，就以為全世界都跟他們一樣，壞人不相信好人會做好事，就是在說國民黨！陳玉珍還說，這五個罷團涉偽造文書及《個人資料保護法》，喊話檢調應盡速偵辦。這裡也喊話五個罷團，回告陳玉珍誹謗、誣告罪，陳玉珍要為大罷免添柴火，就來吧！」

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