藍委廖偉翔要當驕傲的「民主雜質」 罷團捉包：沒去開空污會

藍委廖偉翔（右）罕見在南屯區街頭，呼籲選民罷免投「不同意」票。（擷取自廖偉翔臉書粉專）

2025/06/25 19:06

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市國民黨立委廖偉翔罷免案進入第三階，7月26日投票，他今天在南屯區街頭呼籲選民投「不同意」，還說要當驕傲的「民主雜質」。罷團批評，上午是立法院社會福利及衛生環境委員會空污管制研討會期間，廖偉翔不去開會還要當「民主雜質」，就是作秀搞罷免。

廖偉翔今天上午罕文心路沿線路口與選民擊掌，訴求投下「不同意」罷免票，遇到中年男舉拳打氣，還與騎士與乘客揮手表達支持。他說，真正的民主不是「過濾雜質」而是「兼容並蓄」，市民早安，讓我們一起當個驕傲的「民主雜質」吧，呼籲726一定要出門投「不同意」罷免票。

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「中四廢翔」發起人杜承哲醫師說，在網路留言喊雜質的幾乎都網軍，還有網友號召武裝革命，另由ChatGPT（聊天機器人）回答「雜質」與通敵叛國者語境符合，難道廖也是通敵叛國者嗎？呼籲回歸立委正軌不要上街作秀。

罷團查出，今天上午是立院社會福利及衛生環境委員會空污管制研討開會時間，廖偉翔不到台北開會，反而在南屯站街頭搞罷免，月領台中人稅金20萬是可以這樣不上班，只作秀嗎？這也就證實空污只是廖的中火政治提款機。

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