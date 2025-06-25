為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍委廖偉翔要當驕傲的「民主雜質」 罷團捉包：沒去開空污會

    藍委廖偉翔（右）罕見在南屯區街頭，呼籲選民罷免投「不同意」票。（擷取自廖偉翔臉書粉專）

    藍委廖偉翔（右）罕見在南屯區街頭，呼籲選民罷免投「不同意」票。（擷取自廖偉翔臉書粉專）

    2025/06/25 19:06

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市國民黨立委廖偉翔罷免案進入第三階，7月26日投票，他今天在南屯區街頭呼籲選民投「不同意」，還說要當驕傲的「民主雜質」。罷團批評，上午是立法院社會福利及衛生環境委員會空污管制研討會期間，廖偉翔不去開會還要當「民主雜質」，就是作秀搞罷免。

    廖偉翔今天上午罕文心路沿線路口與選民擊掌，訴求投下「不同意」罷免票，遇到中年男舉拳打氣，還與騎士與乘客揮手表達支持。他說，真正的民主不是「過濾雜質」而是「兼容並蓄」，市民早安，讓我們一起當個驕傲的「民主雜質」吧，呼籲726一定要出門投「不同意」罷免票。

    「中四廢翔」發起人杜承哲醫師說，在網路留言喊雜質的幾乎都網軍，還有網友號召武裝革命，另由ChatGPT（聊天機器人）回答「雜質」與通敵叛國者語境符合，難道廖也是通敵叛國者嗎？呼籲回歸立委正軌不要上街作秀。

    罷團查出，今天上午是立院社會福利及衛生環境委員會空污管制研討開會時間，廖偉翔不到台北開會，反而在南屯站街頭搞罷免，月領台中人稅金20萬是可以這樣不上班，只作秀嗎？這也就證實空污只是廖的中火政治提款機。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播