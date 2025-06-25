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    力推反罷免、核三延役公投 民眾黨成立「青年宣講團」

    民眾黨25日召開「 眾青SPOTLIGHT 青年宣講團啟動」記者會，青年宣講團成員亮相，一一說明理念。（記者張嘉明攝）

    民眾黨25日召開「 眾青SPOTLIGHT 青年宣講團啟動」記者會，青年宣講團成員亮相，一一說明理念。（記者張嘉明攝）

    2025/06/25 18:49

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席黃國昌今天在黨政會議中說，核三延役公投是本黨推動的重大政策，要求黨公職深入地方舉辦座談會。民眾黨也召開會後記者會宣布成立「民眾黨青年宣講團」，主軸定調為「反罷」、「核三延役公投」。

    青年團在記者會中提出「青年十問」包含，低薪高房價、少子化、空污、詐騙、司法人權、媒體改革、行人地獄、教育改革、國安漏洞及大罷免癱瘓施政。青年部主任劉昱鴻說，今天這群青年朋友選擇站出來，成立青年宣講團，不只是要反對虛耗社會資源的大罷免，更要為台灣的能源安全與穩定發聲。

    「726站出來，如果現在不站出來，以後我們可能就站不出來了！」劉昱鴻說，青年世代必須為自己的未來奮戰，青年宣講團接下來會走上街頭參與各場座談，向更多青年和人民溝通。

    民眾黨新聞部主任吳怡萱也說，賴清德宣稱7月是「團結月」，實質卻是分裂台灣、打擊異己，搞出空泛的團結十講甚至公然說要「打掉雜質」，讓人不禁質疑，究竟哪些台灣人，在賴總統眼裡是所謂的「雜質」？

    吳怡萱說，民眾黨沒有辦法接受執政黨假借團結，行分裂之實，台灣當下最嚴重的問題，民進黨政府不僅視而不見，還忙著內鬥、忙著貼標籤，甚至把台灣人當敵人。

    民眾黨發言人吳怡萱批評，台灣當下最嚴重的問題，民進黨政府視而不見，還忙著內鬥、忙著貼標籤，甚至把台灣人當敵人。（記者張嘉明攝）

    民眾黨發言人吳怡萱批評，台灣當下最嚴重的問題，民進黨政府視而不見，還忙著內鬥、忙著貼標籤，甚至把台灣人當敵人。（記者張嘉明攝）

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