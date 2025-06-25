跟進張博洋！南市議員李宗霖宣布退出台灣基進 不會加入民進黨

台灣基進台南市東區市議員李宗霖今天下午宣布退黨。（資料照，李宗霖服務處提供）

2025/06/25 17:12

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣基進在台南市唯一一席市議員李宗霖今天下午宣布退黨，他表示謝謝一路同行的夥伴們，容他先說聲抱歉，未來他不會加入民進黨，而是會以無黨籍身分尋求連任下屆南市議員；退黨與交接程序預計處理到6月底。

台灣基進在高雄市唯一的市議員張博洋上午指因想法不同、認知不同，21日已向黨中央表態辭去高雄黨部主委，預計在7月退黨；李宗霖對此表示尊重也理解張的決定，不料下午也傳退出台灣基進消息，引發熱烈討論。

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李宗霖指出，雖然他與基進黨的理念都是一致的，但在角度與認知上，難免存在差異。與其讓這些差異在離開時發酵成為誤會，他選擇不去細述，各自努力，反而能保有更多的尊重和前進的力量。

至於外界關心他下次選舉是否會加入民進黨？他坦言未來不會加入民進黨，會用無黨籍身分尋求連任下屆東區市議員。

李宗霖表示，擔任基進黨南市議員期間，沒能替黨貢獻更多，這一點始終放在心上，但更讓他感念的是一路上大家對這個團隊的堅持，面對挑戰始終不曾鬆手。他一直相信，公民政治的基礎是每個人自由且獨立的選擇，正是這樣的信念，讓我們曾在同一條路上相遇，也正因為這樣，今天的離開，並不是離開誰或是放棄什麼理念，而是相信我們會在不同的軌道上繼續為相同的理想努力。

李宗霖最後說，長空不礙白雲飛，期待未來的某一刻，再與你們站在一起，為建國的天空繼續前行。

李宗霖決定退出台灣基進參選下屆南市東區議員，使得東區5席市議員變成民進黨蔡筱薇1席、國民黨曾培雅、王家貞2席、無黨曾之婕與李宗霖2席。目前，民進黨前市議員蔡旺詮、立委王定宇的助理卓佩于都傳出有意角逐黨內議員初選。而基進黨南市黨部主委吳依潔也有意投入下屆永康區市議員選戰。

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