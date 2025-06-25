國台辦稱「台灣光復」是抗戰勝利重要成果 陸委會：中共毫無貢獻

陸委會說，對日抗戰是由中華民國所領導，中共完全沒有貢獻，不管中共花多少資源辦慶祝活動，都掩蓋不了鐵一般的歷史事實。（資料照）

2025/06/25 17:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦發言人朱鳳蓮今天宣稱，台灣光復是抗戰勝利的重要成果，台灣光復的歷史無可辯駁地證明，「台灣是中國領土不可分割的一部分」。陸委會駁斥，對日抗戰是由中華民國所領導，中共完全沒有貢獻，不管中共花多少資源辦慶祝活動，都掩蓋不了鐵一般的歷史事實。

朱鳳蓮指稱，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利，值得兩岸同胞共同紀念。紀念台灣光復80週年大會將於10月25日前後舉行。

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朱鳳蓮更說，台灣光復的歷史無可辯駁地證明，台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸同胞是休戚與共的命運共同體。民進黨當局不斷進行謀獨挑釁，大肆兜售「台獨」分裂謬論，罔顧歷史事實，粉飾美化日本殖民統治，背叛民族，令人不齒。

她指稱，希望廣大台灣同胞和我們一道，銘記抗戰歷史，捍衛台灣光復、回歸祖國的勝利成果，堅守民族大義，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，守護中華民族共同家園，共促「祖國統一」，共同實現民族復興偉大夢想。

陸委會說，國台辦顯然在顧左右而言他。對日抗戰是由中華民國所領導，中共完全沒有貢獻，不管中共花多少資源辦慶祝活動，都掩蓋不了鐵一般的歷史事實。

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