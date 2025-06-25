聲援林岱樺「不缺錢只缺票」 陳茂松：有心人勿惡意栽贓

民進黨中常委陳茂松於今（25）日中常會後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/25 17:03

〔記者陳政宇／台北報導〕有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺涉詐領助理費案，遭高雄地檢署依貪污罪起訴。對此，同屬正國會的民進黨中常委陳茂松今（25日）抱屈說，相信林不會貪污助理費，此事是惡意栽贓，呼籲有心人士別再操作、影響司法公正；他並引述林母所言，「林家不缺錢，缺選票而已」。

民進黨今天下午召開中常會。陳茂松會後受訪時，引用林岱樺母親所言，「林家不缺錢，缺選票而已」。陳直言，他不相信林會貪污助理費，有人稱林岱樺的助理有用弟媳、月領10幾萬，但聘用二等親並未違法，且哪個國會助理領超過10萬？不可能，這件事是惡意栽贓。

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談及民進黨高雄市長初選，陳茂松說，不管是林岱樺，或是立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆都有高度與風度，不會做這件事情，呼籲有心人士別再惡意處理，任何要初選的人都站在公平的立場，不會有這些小動作。

此外，陳茂松也提出4點聲明表示，他與林岱樺家族相識多年，一路看林為高雄付出不遺餘力，從不埋怨辛苦，林從政20多年來服務廣大幅員的高雄市民，所聘用助理的費用及開銷，遠遠大於立法委員的助理補助經費，不可能去詐領助理費。

陳茂松表示，針對昨晚廉政會的決議，林岱樺已做聲明，肯定林勇敢面對司法及廉政會的調查，相信林會全力配合司法機關和廉政會的調查，證明自己的清白。

陳續指，有特定人士利用媒體宣傳與案件事實不符的言論，指摘林岱樺聘用家人作為公費助理屬違法行為，按法務部108年8月20日法授廉利字第10805006160號函解釋，民意代表雇用助理並無利益衝突之情事，這也不是檢察官調查這個案子的重點。不樂見很多討論故意去描繪誇大這些處分、去捕風捉影，都是對法律的不了解或是蓄意要見縫插針，要討論，那大家就來就事論事才對。

陳茂松呼籲，所有司法案件在判決之前，應基於無罪推定原則，請特定人士切勿利用媒體及輿論，試圖影響司法公正。

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