馬英九訪酒泉衛星發射中心 退將：替中國侵犯台領空背書

前總統馬英九訪中參加海峽論壇後，24日在國台辦主任宋濤陪同下，前往甘肅省的中共軍事管制區，參訪隸屬於共軍軍事航天部隊的酒泉衛星發射中心。（圖擷取自中國央視）

2025/06/25 16:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九訪中參加海峽論壇後，24日在國台辦主任宋濤陪同下，前往甘肅省的中共軍事管制區，參訪隸屬於共軍軍事航天部隊的酒泉衛星發射中心。退將批評，馬英九被中共當成統戰工具，替中國發射火箭侵犯台灣領空的軍事行為背書。

據了解，中共安排馬英九一行，參訪酒泉衛星發射中心等軍事要地，其中2個據點基於軍事保密並未公布，僅一處東方紅衛星發射場遺址有公布；馬參訪酒泉衛星發射中心時，他望向發射台直呼雄偉，並讚嘆「中華民族真是了不起」。

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國防大學政戰學院前院長余宗基今日接受本報訪問表示，中共這次邀請馬英九訪中，一開始就是定調為對台統戰。酒泉衛星發射中心隸屬中共軍方，是中國發射火箭、人造衛星經過台灣上空，對台進行灰色地帶侵擾，非常重要的基地，也是太空軍航天部隊重地。

余宗基分析，中共常發射火箭經台灣領空上方對台施壓，這次安排馬英九這個軍事要地，目的當然是找馬英九為中國之前發射火箭侵犯台灣領空的軍事行為背書。

余宗基質疑，馬英九是我國前總統，應要有一定敏感度。因為中國火箭飛越台灣上空，對台灣構成很大威脅，馬竟然接受中共這種對台灣統戰、對國際統戰的安排。中共將台灣視為中國一省，把台海視為中國內海，馬參訪酒泉衛星發射中心，會產生很大的負面作用。

「中國也展現科技進步，盼透過馬英九宣傳！」余宗基說，中共是把馬英九當成統戰工具應用，帶去參訪高科技的衛星發射中心，無非是希望馬回來做大外宣。令人遺憾的是，一個前總統淪為中共統戰工具，對台灣民眾而言是一種傷害。

余宗基提及，此事凸顯中國對台統戰手段無所不用其極，任何能夠運用的對象，中國都會充分把握運用。民眾要提高警覺，未來的戰爭是從太空開始競爭，中美戰爭也會涉及太空領域。

他研判，後續可觀察馬英九返台後是否配合中共，吹捧中國航太領域的重大發展，或者中國有「超英趕美」計畫，要透過馬英九這個統戰工具對外宣傳的，後續都值得密切注意。

據我國防部公開資訊，2023年4月，中共曾在酒泉發射火箭搭載衛星，其飛行路徑通過台灣北部外海上空，部分火箭殘骸墜落台灣北部外海警示區；同年12月30日，中共於酒泉衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務，經台灣東北空域上空，高度位於大氣層外。

2024年1月9日，台灣總統大選前夕，中國從四川發射衛星並經南台灣上空，政府罕見發送國家級防空警訊；同年3月21日，中國又在酒泉衛星發射中心發射火箭，飛行軌道經台灣北部防空識別區，朝西太平洋方向，高度位於大氣層外。

今年以來，中國分別於1月7日、1月24日、2月22日、5月13日、5月29日、6月20日，多次於西昌衛星發射中心發射運載火箭，飛行路徑經台灣中部上空，高度位於大氣層外，國軍對此嚴密監控。

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