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    鄭正鈐赴北檢告罷團抹黑...擺拍竟按「愛心服務鈴」 網笑翻：真的笨死！

    國民黨立委鄭正鈐25日夥同律師赴北檢按鈴提告罷團，卻被發現誤按愛心服務鈴。（記者劉信德攝）

    國民黨立委鄭正鈐25日夥同律師赴北檢按鈴提告罷團，卻被發現誤按愛心服務鈴。（記者劉信德攝）

    2025/06/25 17:18

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「新竹雙罷」日前接獲爆料，指控國民黨竹市立委鄭正鈐涉收中資選舉、洩密給國台辦、浮報助理薪資、接受廠商不正當利益、濫用公務車等多項犯行，鄭正鈐今天（25日）召開記者會駁斥罷團和吹哨者的指控，並赴北檢按鈴申告罷團惡意抹黑。不過鄭正鈐與律師到北檢門口申告鈴擺拍時，被發現誤按「愛心服務鈴」，笑翻大批網友。

    鄭正鈐今天大動作召開「假吹哨真抹黑？鄭正鈐提告！」記者會，指稱罷團接獲吹哨者爆料，所謂「吹哨者」其實是民進黨假扮，經變聲錄音帶對他做很多不實的指控，包括誣指他涉及國安機密外洩、中資借錢、濫用公務車及接受廠商不正當利益等罪名，這些都是子虛烏有的事情，這些惡質抹黑他不能忍，絕對不會姑息，會提告捍衛清白。

    記者會結束後，鄭正鈐就和律師一同到台北地檢署按鈴提告罷團惡意抹黑。可他在北檢門口申告鈴做出按鈴動作，擺拍給記者拍攝的照片曝光後，馬上就被抓包搞烏龍，鄭正鈐按的是申告鈴下方的「愛心服務鈴」。

    網友紛紛嘲諷，「真的笨死」、「國民黨智商的正常發揮」、「每天看藍白鬧笑話，真的會降智」、「這個真的是立委跟律師嗎？」、「今日最好笑」、「確實沒按錯啦，腦袋不好使，需要愛心服務」、「看到差點噴飯」、「作秀做過頭，有夠蠢」、「連按鈴都不會，還想告人」、「因為只是要擺拍沒有真的要告啦！」、「連這都搞不定，可見一斑，罷了！」

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