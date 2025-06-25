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    台中市黨部被收歸市有 國民黨打行政訴訟吞敗

    國民黨台中市黨部。（記者廖耀東攝）

    國民黨台中市黨部。（記者廖耀東攝）

    2025/06/25 16:39

    〔記者張文川／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會2023年6月認定，位於台中市西屯區的國民黨台中市黨部土地、建物，是政黨不當取得財產，應收歸市有，台中市政府同年8月底依不當黨產處理條例規定，將產權登記為中市府所有；國民黨不服，打行政訴訟請求撤銷黨產會的處分，台北高等行政法院今天宣判，判國民黨敗訴，黨產會處分合法。可上訴。

    黨產會認定，位於中市西屯區大隆路的台中市黨部土地與建物，當年是以台中市政府的3500萬元公帑購入並興建建物，卻長年登記於國民黨名下，是政黨以悖於民主、法治方式不當取得的財產，應移轉回歸台中市政府所有。

    該地鄰近台灣大道，周邊有長榮桂冠酒店、永豐棧酒店，走路10分鐘可抵達台中市政府，價值不斐。黨產會處分後，一度傳出中市府遲未辦理移轉消息，市政府於同年8月30日完成土地、建物移轉登記為台中市所有，管理者為中市府財政局。

    黨產會調查，二戰後，日治時期台中市役所舊廳舍，被國民黨長年佔用，做為台中市黨部、民眾服務社的合署辦公室，該筆登記在台中市政府名下的國有財產，直到1980年代，市黨部才搬遷至五期重劃區的新建物。

    台中市役所廳舍是市府公產，國民黨卻佔用數十年，中市府當年以搬遷補償費名義，編列3500萬元補助民眾服務社，1985年民服社再用這筆錢向市府購入五期重劃區內的市有機關用地蓋房，登記在民服社名下，之後做為市黨部。

    黨產會指出，從國民黨中央與省黨部的往來函文亦可證明，台中市黨部遷建的購地、蓋樓工程款，來自中市府的3500萬；2009年，民眾服務社將不動產轉賣給國民黨，登記於黨中央名下，做為台中市黨部使用，被黨產會認定是不當取得黨產，命其公告後1個月內將土地、建物移轉登記給台中市。

    北高行判決指出，台中民服社僅是民間社團法人，竟得以搬遷補償為名，令中市府支付3500萬元供其購地、建屋，顯然是不當取得的財產，這3500萬元形式上雖是由民服社取得，但搬遷補償費的運用始終是由國民黨支配，土地和建物終究是讓國民黨無償取得。

    北高行因此認定，原告國民黨顯然是以違反政黨本質、及自由民主憲政秩序要求的方式，從國家取得財產，進而累積成政黨財產，違反現代民主法治國家的政黨政治、政黨機會平等的要求，符合黨產條例的不當取得財產要件；黨產會經由聽證程序後，依黨產條例規定認定該土地、建物為不當取得財產，命國民黨應將其移轉為台中市所有，認事用法並無違誤，判黨產會勝訴。可上訴。

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