民進黨全代會本週六登場 主軸聚焦「更好的民主」

關於今年全代會主視覺，民進黨說明，以「船隻破浪前行」為意象，齊心協力乘風破浪、迎向挑戰。（民進黨提供）

2025/06/25 16:47

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨全代會將於本週六（28日）登場。民進黨今（25日）說明，今年主軸為「更好的民主，更好的台灣（Better democracy, better Taiwan）」，從兼任總統的黨主席賴清德所提「更大的民主」出發，向社會宣示民進黨持續深化民主、強化治理、團結前行的堅定承諾；如今公民發起的大罷免，證明當代議制度失靈時，直接民權會成為導正的力量。

民進黨今天下午召開中常會。據轉述，賴清德席間表示，這週六是一年一度的全國黨員代表大會，他要先和負責籌備的黨部全體同仁說聲「辛苦了」。

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賴總統強調，民進黨是對內擁有民主程序，可以多元競爭，對外則團結一致的政黨；他非常期待在當天和全體黨代表報告這一年的工作成果，並了解來自全國各地的寶貴意見，讓民進黨可以持續向前。

此外，民進黨說明，這一年間，賴清德與行政院長卓榮泰一同率領執政團隊，歷次的滿意度民調都獲得人民高度的評價；在政黨滿意度的表現上，民進黨更在大選後蟬連多次國內主要政黨的第一名。本屆全代會，是民進黨持續執政、落實改革承諾的關鍵時刻，因此今年全代會的主題為「更好的民主，更好的台灣」，展現民進黨傾聽人民聲音、堅守台灣主權，讓台灣民主變得更好的展望。

關於全代會主視覺，民進黨介紹，以「船隻破浪前行」為意象，象徵團結力量，集眾人之力，匯集更大的民意，共同朝同一個目標前進，齊心協力乘風破浪、迎向挑戰。色彩象徵民主的多元包容與正能量，更是對台灣未來的信心與祝福。

民進黨指出，在動盪與變局之中，民進黨堅持團結台灣社會，以制度改革與民主深化作為應對之道，朝向一個更進步、更多元、更強韌的台灣邁進。

民進黨回顧，台灣民主進程中的每一個關鍵時刻，從1970年代民主前輩衝破威權，1990年野百合學運，到反核、野草莓、反媒體壟斷、婚姻平權、太陽花運動，再到去年的青鳥行動，民進黨始終與人民並肩同行，而如今公民發起的大罷免運動，也再一次證明，當代議制度失靈，直接民權會成為導正的力量。

民進黨也預告，全代會當天將公開全新製作的主題影片，從傾聽公民社會的聲音出發，展現民進黨堅守台灣的主權，讓台灣民主變得更好的展望，也凸顯民進黨不是為了權力而執政，而是為了讓公義成為日常的核心信念，願意承擔、勇於傾聽的政黨，才能贏得人民的信任，真正實踐「更好的民主」。

全代會當天，將有黨旗進場儀式，由黨內青年擔任旗手，象徵民主傳承之意，展現政黨在傳統中求新、在變動中堅持核心價值的精神。本屆製作標語帆布袋，一如民進黨富有創意和品味的簡約、大方設計，讓黨代表可隨時揹上出門。

民進黨為今年全代會製作的標語帆布袋。（民進黨提供）

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