為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    政論主持人、罷團遭黑道威嚇 劉世芳：嚴正執法保障言論自由

    立法院內政委員會今天審查「詐欺犯罪危害防制條例草案」，並邀內政部長劉世芳備詢。（資料照）

    立法院內政委員會今天審查「詐欺犯罪危害防制條例草案」，並邀內政部長劉世芳備詢。（資料照）

    2025/06/25 16:33

    〔記者李文馨／台北報導〕民進黨立委黃捷質詢指出，政論節目主持人李正皓、罷免羅明才領銜人遭黑道威脅，關切警方作為。內政部長劉世芳答詢說，內政部一定保障言論自由，阻撓發表言論自由的樣態行為，只要違法，一定會嚴正執法。

    立法院內政委員會今天審查「詐欺犯罪危害防制條例草案」，並邀內政部長劉世芳、警政署長張榮興備詢。

    黃捷質詢時說，政論節目主持人李正皓日前因發表個人政治評論，竟遭「天道盟」威脅；她也提到，罷免國民黨立委羅明才的領銜人，正當行使罷免活動卻遭天道盟關切。她詢問內政部、警政署是否掌握情況，有無相關因應作為。

    劉世芳答詢時說，不管是罷免方、反罷免方，內政部一定會保障言論自由，警政單位也會追查這些阻撓發表言論自由的樣態行為，「只要違法，我們一定都會嚴正執法」。

    對於黑道介入部分，張榮興說，李正皓案受理後已立即偵辦，第一天即查獲一名嫌犯，直到昨天把第一時間參與的嫌犯都查獲到案，初步了解這些人有幫派背景，會嚴加偵辦、絕不手軟，警方會嚴正執法、打擊黑道幫派介入的違法行為。

    針對黑道疑介入罷免連署活動，張榮興回應，新店罷團部分已有2件立案，由檢察官指揮偵辦中，警政署依法偵辦。對於公民、罷團遭受恐嚇的狀況，警方會加強安全維護，並且建立聯繫通報平台。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播