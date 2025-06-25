政論主持人、罷團遭黑道威嚇 劉世芳：嚴正執法保障言論自由

立法院內政委員會今天審查「詐欺犯罪危害防制條例草案」，並邀內政部長劉世芳備詢。（資料照）

2025/06/25 16:33

〔記者李文馨／台北報導〕民進黨立委黃捷質詢指出，政論節目主持人李正皓、罷免羅明才領銜人遭黑道威脅，關切警方作為。內政部長劉世芳答詢說，內政部一定保障言論自由，阻撓發表言論自由的樣態行為，只要違法，一定會嚴正執法。

立法院內政委員會今天審查「詐欺犯罪危害防制條例草案」，並邀內政部長劉世芳、警政署長張榮興備詢。

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黃捷質詢時說，政論節目主持人李正皓日前因發表個人政治評論，竟遭「天道盟」威脅；她也提到，罷免國民黨立委羅明才的領銜人，正當行使罷免活動卻遭天道盟關切。她詢問內政部、警政署是否掌握情況，有無相關因應作為。

劉世芳答詢時說，不管是罷免方、反罷免方，內政部一定會保障言論自由，警政單位也會追查這些阻撓發表言論自由的樣態行為，「只要違法，我們一定都會嚴正執法」。

對於黑道介入部分，張榮興說，李正皓案受理後已立即偵辦，第一天即查獲一名嫌犯，直到昨天把第一時間參與的嫌犯都查獲到案，初步了解這些人有幫派背景，會嚴加偵辦、絕不手軟，警方會嚴正執法、打擊黑道幫派介入的違法行為。

針對黑道疑介入罷免連署活動，張榮興回應，新店罷團部分已有2件立案，由檢察官指揮偵辦中，警政署依法偵辦。對於公民、罷團遭受恐嚇的狀況，警方會加強安全維護，並且建立聯繫通報平台。

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