眼神飄忽不定! 反罷免里長拍片聲援王鴻薇 陳柏惟直呼：超像人質

王鴻薇分享地方里長宣傳反罷免的影片，但里長眼神飄忽不定，不時就望向鏡頭外疑似在看稿，不自然表現遭網友嘲諷。（圖翻攝自王鴻薇臉書）

2025/06/25 20:48

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮狂襲，首批順利挺進3階的24件國民黨立委罷免案，中選會訂於7月26日舉行投票，面臨危機的藍委紛紛積極回防選區。其中位列「前段班」的王鴻薇，近日邀請地方里長拍片幫忙宣傳反罷免，卻因里長非常不自然的表現，引發網友嘲諷，前立委陳柏惟看完，也忍不住大笑，直呼看起來就像「人質片」！

王鴻薇近日在臉書、Threads等社群，分享北市松山區莊敬里里長周政諭拍攝的反罷免影片。周政諭在影片中表示，他跟王鴻薇從小都在民生社區這個共同生活圈長大，在同一所國小、國中求學，「鴻薇委員從小給我的感覺，到現在還是一樣，有一個俠義之女的個性。所以說她在問政各方面，都會站在民眾的立場來著想，苦民所苦。在地方上，在我這些校友當中，她的評價是非常的高！」

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周政諭接著說：「對於這次（王鴻薇）被罷免的事情，街坊鄰居都為她抱不平。平常她問政各方面的表現，在立法院也都是屬於一流的委員，希望大家給她這次機會，出來反罷免。鴻薇委員加油！台灣加油！中華民國加油！」

大批網友看完影片後嘲諷，「從小跟王鴻薇一起長大，還看不清她的嘴臉，我看也白活了」、「你是不是沒有被王鴻薇打過？」、「很多殺人犯的鄰居長輩也都會說『他平常看起來乖乖的』……」、「這位里長不要說謊好嗎？王鴻薇沒有站在民眾的立場著想，她只想守護自己的假期而已」、「俠女喔？那個在立法院大人、專門騙選舉補助款的舔共俠女嗎？」、「出門投同意，讓王鴻薇回歸江湖當女俠」

還有不少人注意到周政諭在影片中眼神飄忽不定，不時就望向鏡頭外疑似在看稿，忍不住調侃「要幫忙至少也把稿子背熟，有夠落漆」、「看起來有夠像被威脅拍片的，講話一直在抖，眼睛瘋狂在眨、游離……」、「不說我還以為是被騙去柬埔寨，被脅迫拍片跟親友報平安」、「他的眼睛一直飄外面，是在看大字報嗎？」、「這位里長可不可以好好看著鏡頭說話啊！」

陳柏惟近日在直播時也看到這段影片，並做出reaction，大笑稱周政諭在影片中的表現就像個被綁架的人質，「他這看起來就像後面有一支槍抵著他，邊講邊看一下鏡頭外的犯人要他講什麼，這就是人質片啊！」

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