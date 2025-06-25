最強催票機！中國籲「台灣同胞」反罷免 鄉民：衝這話一定罷到底

國台辦發言人朱鳳蓮25日喊話「台灣同胞」反罷免。（翻攝直播）

2025/06/25 16:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨區域立委的大罷免行動挺進第3階段，不只藍白，中國共產黨也跟著緊張，今天（25日）國台辦還跳出來嗆民進黨政府製造「綠色恐怖」，台灣人要堅決反對罷免。看到國台辦「喊燒（台語，指愛管閒事）」，大批鄉民直言「衝著你們這句話，絕對出門投票下架爛委！」

首批順利挺進3階的24件國民黨立委罷免案，中選會訂於7月26日舉行投票，各地罷團紛紛開展行動催票，藍白也著手積極宣傳反罷免，無所不用其極對付公民團體。不只首當其衝的被罷藍委，以及預料將受衝擊的民眾黨在緊張，中共也跳出來喊話「台灣同胞」不要罷免國民黨。

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國台辦發言人朱鳳蓮今天批評賴清德政府上台以來，頑固堅持台獨分裂立場，謀求一黨獨大，推進台獨分裂，罔顧島內民眾要民生福祉的普遍呼聲，忽視島內要和平要發展要合作的主流民意，假借民主之名，行獨裁之實，大搞政治惡鬥，採取政治恐嚇、操弄司法輿論等方式搞政治惡鬥。民進黨極盡所能打壓在野黨，在台製造「綠色恐怖」，引發台灣民眾對恐怖政治的強烈不滿及深切憂慮。朱鳳蓮接著呼籲：「希望廣大台灣同胞充分認清，堅決反對政治操弄，絕不讓其圖謀得逞。」

粉專「打馬悍將粉絲團」今下午分享國台辦的喊話，引發上萬人關注熱議，網友紛紛表示，「衝著你們這句話，絕對出門投票下架爛委！」、「這證明罷免國民黨是正確的事」、「超好笑，紅共終於忍不住了嗎」、「這更證明這些藍委是中共同路人！」、「謝謝共產黨的發聲，台灣一定會罷免掉藍白」、「關他們屁事，一定罷到底！」、「驗證國共一家親」、「中國根本是在助選吧」、「笑死，此地無銀三百兩，阿共都出來聲援了，爛委不用再多說什麼了」、「傳說中的豬隊友出現了」、「最強的罷免催票機登場！」

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