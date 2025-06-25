中國宣布「首來族」辦台胞證免費 陸委會：免收1500元吸引力有限

陸委會示警，近年持續發生國人赴中失聯、遭不當留置盤查或疑似被限制人身自由的狀況，對於中共執法不確定及法治長期欠缺透明，導致國人赴中可能觸法或遭入罪之人身安全風險大增。（圖取自陸委會臉書）

2025/06/25 16:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為吸引台灣年輕人前往中國，國台辦發言人朱鳳蓮今天宣布，自2025年7月1日至2027年12月31日，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。對此，陸委會說，台灣民眾出國旅遊的選項及免簽國家很多，中方提出免收1500元證件費的吸引力恐怕非常有限。

朱鳳蓮在國台辦記者會指稱，為進一步便利台灣同胞來往中國，擴大兩岸人員往來及交流合作，經財政部商國發展改革委、出入境管理局，決定自2025年7月1日至2027年12月31日，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。具體政策將由出入境管理局組織實施。

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朱鳳蓮指出，誠摯歡迎台灣社會各界人士積極參與，多來中國走走看看，親身參與兩岸融合發展。

對此，陸委會示警，近年持續發生國人赴中失聯、遭不當留置盤查或疑似被限制人身自由的狀況，對於中共執法不確定及法治長期欠缺透明，導致國人赴中可能觸法或遭入罪之人身安全風險大增。

陸委會指出，政府仍要提醒國人不要被中共的惠台措施所影響，建議赴中前仍要審慎評估相關人身安全風險，確保自身安全。

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