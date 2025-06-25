罷陳瑩涉幽靈連署組發會副主委、專委被約談 國民黨：綠共要過濾雜質

國民黨文傳會主委林寬裕（中）說，最近司法的公正性被全國人民質疑，國民黨一定會全力協助黨工維護自己的清白。（記者劉信德攝）

2025/06/25 16:47

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨罷免民進黨原住民立委陳瑩案涉嫌造假連署、偽造文書，台北地檢署指揮調查局北機站偵辦，約談國民黨中央組發會副主委兼選動部主委黃碧雲，以及專委李得全。對此，國民黨文傳會主委林寬裕今天受訪說，尊重且配合檢方的偵辦，希望將來法院能夠公正的審理，還給黨工清白。現在都是檢方自己的片面之詞，連最支持綠共政黨的週刊，都質疑檢方的證據，最近司法的公正性被全國人民質疑，一定會全力協助黨工維護自己的清白。

林寬裕說，最近這一連串司法的行動，大概也就是綠共政黨要過濾雜質，然後要純淨的一些工程，那司法也成為工具，我想大家如果去Google一下，應該就可以發現，對岸有一個政黨非常喜歡講純淨，非常喜歡講過濾雜質，這一點國民黨絕對沒有辦法接受。總統府說希望大家不要多做聯想，都是此地無銀三百兩，從百分之96的「其餘人口」，現在又要被歸類為雜質，這是不公平的。

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媒體詢問，相關偽造文書案現在已經約談到黨中央的黨工，會不會擔心再擴大向上追查？林寬裕說，尊重也配合檢方的偵辦，希望將來法院能夠公正的審理，還給黨工清白。

媒體追問，新北地檢署起訴書揭露，國民黨中央1月曾召開一場罷免專案的小組會議，是否與後續案情有關？林寬裕說，現在都是檢方自己的片面之詞，連最支持綠共政黨的週刊，都質疑檢方的證據，最近司法的公正性被全國人民質疑，國民黨一定會全力協助黨工維護自己的清白。

國民黨發言人楊智伃說，黨部還是有非常多的黨工的同仁，持續的堅守在崗位上面，協助面對所有的大惡罷，相信所有的同仁，會團結一心一起度過這次大惡罷。

楊智伃也說，現在這一些檢方的動作及手段，是不是都在呼應賴清德第二講提到的「打掉雜質說」，去淬煉成民進黨及賴清德想要的民主？賴總統應該要出面為「打掉雜質說」道歉，而不是透過總統府的發言人說不要無限上綱、不要做其他聯想，更不是在新聞稿中刪掉自己曾經講過的話，「打掉雜質說」就是你曾經講過的話，為什麼要刪掉自己講過的話呢？民進黨立委郭昱晴可以刪文道歉，那賴總統刪掉新聞稿裡面的內容，要不要出來道歉呢？

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