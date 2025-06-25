賴清德「打掉雜質說」引在野黨反彈 卓冠廷：部分人士對號入座

總統賴清德「打掉雜質說」引在野黨批評。民進黨發言人、新北市議員卓冠廷酸，「這兩天真是釣魚的好日子」，仔細看看，又是哪些人急著攻擊賴清德，而不小心對號入座？（資料照）

2025/06/25 16:23

〔記者陳奕劭／新北報導〕總統賴清德昨天（24日）在「國家團結十講」提到要透過選舉罷免「打掉雜質」，此話引來在野陣營批評。對此，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷表示，「這兩天真是釣魚的好日子」，仔細看看，又是哪些人急著攻擊賴清德，而不小心對號入座？

卓冠廷在臉書PO文表示，這兩天真是釣魚的好日子，名嘴黃暐瀚用三句話釣出上百個主權立場矛盾的人。總統賴清德昨天用「雜質」兩字，就引來部分人士紛紛對號入座。

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卓冠廷指出，賴清德在團結十講中的原話，是台灣團結面對各項挑戰，「淬鍊出捍衛主權、守護民主鋼鐵般的意志。」焠鍊的過程，必定會去除雜質。台灣也必然會在異中求同的過程中，不論中華民國派或台灣派會找到同樣要守護的價值與事物，團結在這價值之下，就是台灣人共同的鋼鐵意志，面對的就是共同的命運。

卓冠廷直言，雜質不是異議者、不是多元價值、不是那些大鳴大放推動國家進步的力量，而是對台灣的自由民主體質造成傷害的成分。這些成分就是不反共的假中華民國派，是不保台的假台派，是那些握有權力卻向著中共的人。仔細看看又是哪些人急著攻擊賴清德，而不小心對號入座，自己成為雜質了？

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