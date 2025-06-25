賴總統「團結國家十講」 朱立倫：純化台獨、清洗反台獨勢力

國民黨主席朱立倫25日主持中常會。（記者劉信德攝）

2025/06/25 16:13

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日主持中常會時發表談話指出，賴清德總統最近正在進行所謂的「團結國家十講」，必須非常遺憾的說，他的團結就是純化、清洗，他的國家就是台獨，所以他就是在純化台獨、清洗所有反對台獨的勢力。朱立倫強調，面對21世紀這麼嚴峻的反民主的獨裁，所有反對自己成為雜質、反對台灣被所謂的政治清洗、政治純化及「清德工程」的人，7月26日都要出來投下不同意罷免票。

朱立倫指出，從過去到現在，全世界獨裁者最喜歡純化、清洗，就是要清除一切反對的聲音，口中都會喊著我們要鍛鍊成鋼、要把雜質去除，大家覺得熟不熟悉，這就是賴清德講的，也是獨裁者最常講的，現在全世界最純化百分之百的是北韓，過去我們已經是其餘人口，現在台灣最大多數的是雜質，我們要被去除雜質，要消滅這些所有反對的力量。

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朱立倫表示，賴總統做的不是團結台灣，不是團結國家，不是團結中華民國，在進行的是一個「清德工程」，清洗的清，要清洗、清除、純化，德是什麼，我們常講的democracy民主，結果你打著民主的旗號，行獨裁之實，你的「清德工程」就是要純化成為你一人一黨之私的獨裁工程，這就是你的「清德工程」。

朱立倫進一步指出，中華民國建國到現在，最驕傲的兩個護國神山，一個是德先生，一個是賽先生，德先生democracy是我們幾十年打造的民主，賽先生是科技，大家驕傲的台積電、護國神山，「清德工程」這一年來，先把台積電送走了，要把護國神山送走了，接下來又看到要把台灣的民主驕傲破壞、要被摧毀，變成一個所謂的純化工程，而這個純化工程跟所有獨裁者進行的政治大清洗、政治大純化一樣，透過大罷免、司法手段來清洗所有在野黨，來掃除所有他眼中的雜質，這是民主的悲哀，面對21世紀這麼嚴峻的反民主的獨裁，所有反對自己成為雜質、反對台灣被所謂的政治清洗、政治純化及「清德工程」的人，7月26日都要出來投下不同意罷免票。

朱立倫還說，賴總統「團結國家十講」第二講「團結」昨晚在桃園舉行，他對賴總統的演講非常遺憾，賴總統在桃園，對著客家鄉親說，他講的是河洛話，接下來還用客家話說，「我講台灣話，你們聽得懂嗎？」

朱立倫表示，客家人都是台灣人，客家話也是台灣話，客家話就是台灣話，你在客家團體、客家朋友面前，就大聲的說客家話，不要在客家朋友面前說什麼客家鄉親聽不懂的話，這就是面對每天想要獨裁、想要大家跟他一樣、想要創造一言堂，今天應該誠摯的跟客家鄉親說，不好意思我不會講客家話、或客家話講得不好，這才是一個真正能夠包容不同聲音、不同語言、不同族群的國家領導人。

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