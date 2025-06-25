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    又被點名！國台辦稱別被黑熊學院騙 沈伯洋：中國才是「最大詐騙」

    黑熊學院創辦人、立委沈伯洋。（資料照）

    黑熊學院創辦人、立委沈伯洋。（資料照）

    2025/06/25 15:56

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣民間組織「黑熊學院」推出的防災求生包價格近日引發討論，國台辦今（25）日在記者會上批評，黑熊學院是在「借獨斂財」，呼籲台灣民眾不要受騙。對此，黑熊學院創辦人、立委沈伯洋於臉書發文，指新疆、香港為例，反嗆中國才是「最大詐騙」。

    中媒記者今日在國台辦例行記者會上提問，指台灣媒體披露黑熊學院推出售價1380元新台幣的防災包，實際成本僅約300元，質疑所謂「抗中保台」變質為「抗中斂財」。

    對此，國台辦發言人朱鳳蓮表示，黑熊學院是「台獨基地」，在民進黨當局與外部干涉勢力的扶持下，除公開培養「暴力台獨分子」、宣揚分裂言論外，也從中牟利，「靠著販賣戰爭恐懼賺得盆滿缽滿」，並呼籲台灣民眾「看清其圖財害命的嘴臉」，不要受騙上當，也不要被裹挾利用。

    對於國台辦的批評，沈伯洋隨後在臉書發文回應指出：「國台辦今天記者會說：『希望台灣人民不要被黑熊學院騙。』我說啊，那個騙說新疆快樂、香港自由、一國兩制的，不是才是最大詐騙嗎？」他也直言，中國真正害怕的，是台灣人民擁有堅強的心智與判斷力。

    黑熊學院近年致力於推廣全民防衛與危機應變知識，其課程內容涵蓋防災、資訊判讀與平民自保等，吸引不少台灣青年與社會人士參與。然而，其倡議與立場也時常成為中國官方與統派輿論批判的對象。

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