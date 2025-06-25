國台辦嗆台灣無權參加IMF 邱志偉：美國會支持台灣加入

美國聯邦眾議院23日無異議通過「不歧視台灣法案」，要求美國運用發言權及表決權，「強力」支持台灣加入國際貨幣基金。（法新社）

2025/06/25 15:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國聯邦眾議院23日通過所謂「不歧視台灣法案」，要求美國政府大力支持台灣加入國際貨幣基金組織（IMF）、參與經濟監督、獲得技術協助及人員在IMF任職的資格。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日聲稱，台灣作為中國的一部分，無權參加。立委邱志偉痛批，只要美國對台有好的政策，中國一定會大肆批判。IMF是聯合國底下的組織，台灣當然可以參加，美國會大力支持。

「不歧視台灣法案」，由共和黨議員金映玉（Young Kim）和民主黨議員葛林（Al Green）共同提出。金映玉對外表示，中共阻撓台灣參與IMF等國際論壇，是因為中共了解金融安全與軍事安全一樣重要，因此，中共可能透過提高關稅、放空股市、凍結銀行轉帳等方式，破壞台灣金融體系。加入IMF將使台灣獲得有助強化金融韌性，抵禦中共經濟脅迫的資源。

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對此，朱鳳蓮在國台辦記者會稱，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外來干涉。美國國會一些議員重炒涉台廢案，嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，我們堅決反對。敦促美方停止推進有關涉台消極法案，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號。

朱鳳蓮說，必須指出，國際貨幣基金組織是聯合國的專門機構，只有主權國家才有資格參加，台灣作為中國的一部分，無權參加。

民進黨立委邱志偉受訪批評，中共聲稱違反一中原則及中美三聯合公報，此說法「毫無新意」。美國一直正面支持台灣參與國際組織，這次更通過「不歧視台灣法案」，美國沒有說台灣是中國一部分，而台灣無法參與國際組織，主因是中國打壓及阻擾。

邱志偉指出，正因為中國打壓阻擾，美國國會才會制定「不歧視台灣法案」，要求美國行政部門協助台灣加入IMF，而國際貨幣基金組織是聯合國底下的機構，台灣當然可以參與，為國際社會做更多事情，美國也會大力支持。

邱志偉提及，只要美國對台灣有好的政策，中國國台辦一定會大肆批判，這已經變成一套公式，目前美台關係持續朝正向表現，感謝美國國會透過非歧視性法案，讓台灣能夠在美國協助下，有機會可以參與國際組織。

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