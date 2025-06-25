幽靈連署火燒國民黨中央 陳瑩轟：假罷免謀殺台灣民主

民進黨籍原住民立委陳瑩。（資料照）

2025/06/25 15:16

〔記者陳政宇／台北報導〕檢調偵辦民進黨籍原住民立委陳瑩罷免案疑涉偽造提議書，約談國民黨中央組發會副主委兼選動部主委黃碧雲、以及專委李得全。對此，陳瑩今（25日）抨擊，國民黨主席朱立倫主導的報復性「假罷免」，是對原住民立委席次的惡意獵殺，對台灣民主的公然謀殺。

國民黨各地黨部深陷幽靈連署官司，黨中央幹部如今也被約談。陳瑩今透過聲明表示，國民黨發動的罷免連署，竟公然盜用193位已故長輩的名冊，偽造連署，這不僅是對民主的滔天罪行，更是對原住民族尊嚴與祖靈的無恥踐踏。

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陳瑩說，檢調已傳喚國民黨組發會涉案人士，證實這場騙局與黨中央運作脫不了關係。她要嚴正質問：誰敢盜用逝者身分？誰有能力偽造如此龐大個資？朱立倫若是幕後操盤黑手，請立即公開所有資料、交出涉案名單，給社會一個交代，別再讓基層黨工為其私心背黑鍋，更別用「司法迫害」的謊言掩蓋罪行。

陳瑩也強調，這場假罷免的終結，是對國民黨「以罷制罷」陰謀的當頭棒喝，「我要正告國民黨：原住民族絕不是你們政治報復的棋子！作為原住民立委，我將無懼威脅，誓死捍衛族人尊嚴」。

此外，民進黨團今天召開「國民黨＝作弊黨！造假是家常便飯，道歉比登天還難，還不道歉」記者會，由黨團幹事長吳思瑤、立委林俊憲及蘇巧慧出席說明。

吳思瑤回顧，國民黨造假、偽造民意之所以這麼理直氣壯，成為其組織文化，或許可以回溯到2018年由國民黨郝龍斌發起的公投案，當時的死亡連署為1萬1534件、不合格率36.4%。也許未來還會有新的起訴案，司法偵辦的核心是證據，而非政治，希望國民黨不要亂帶風向。

林俊憲說，國民黨針對他和民進黨立委王定宇發動罷免，卻沒有在公共場所看到國民黨蒐集罷免連署書，後來國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人被檢方起訴，而台北、新北、台南、宜蘭也有發生偽造連署情況，共有59人被檢方起訴、緩起訴74人，這是國民黨由上而下指揮的系統性犯罪。

蘇巧慧則批評，國民黨不僅對不起自己的黨員，更對不起年輕人，因為國民黨把黨員資料拿來偽造連署，還叫年輕人出來頂罪，呼籲國民黨出面道歉，「如果不道歉、就再見」。

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