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    英國「國家安全戰略」稱台海有情勢升高風險 外交部：台海和平是國際共識

    外交部表示，英國政府發布「國家安全戰略」，再度凸顯台海和平與穩定已是國際社會的高度共識，台灣更是印太、全球安全與繁榮不可或缺的一環。（資料照）

    外交部表示，英國政府發布「國家安全戰略」，再度凸顯台海和平與穩定已是國際社會的高度共識，台灣更是印太、全球安全與繁榮不可或缺的一環。（資料照）

    2025/06/25 15:42

    〔記者黃靖媗／台北報導〕英國政府昨日公布「國家安全戰略」（National Security Strategy），指出台海周邊有情勢升高風險，英國外交大臣拉米（David Lammy）也說，英國對台長期立場不變，將持續深化台英關係。外交部表示，此文件再度凸顯台海和平與穩定已是國際社會的高度共識。

    英國政府24日公布「國家安全戰略」，指出南海及台海在全球貿易與供應鏈具核心地位，區域穩定對英國至關重要，台灣周邊具情勢升高的風險，重申台灣議題應透過建設性對話和平解決，不應使用威脅、武力或脅迫手段。此外，英國不支持任何單方面改變現狀的企圖，並將在共享民主價值的基礎上，持續深化與台灣在各領域的合作關係。

    英國外交大臣拉米（David Lammy）在「國家安全戰略」公布同日，也針對「中國審查」的結果，向英國下議院說明英國的對中政策，強調英國對台灣長期立場不變，將持續深化台英貿易、教育及創新等領域強勁關係。

    對此，我國外交部表示，英國「國家安全戰略」是繼本月2日「戰略防衛檢討」（Strategic Defence Review）後，英國再度發布的整合性政策文件，除重申英國關切台海和平與穩定的堅定立場，也再度凸顯台海和平與穩定已是國際社會的高度共識，台灣更是印太、全球安全與繁榮不可或缺的一環。

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