藉AI與大數據升級交通系統 賴瑞隆盼打造「新高雄3.0」

民進黨立委賴瑞隆今舉辦「信賴高雄 邁向新局–高雄城鄉均衡：智慧交通新願景」記者會（賴瑞隆國會辦公室提供）

2025/06/25 15:33

〔記者謝君臨／台北報導〕有意角逐民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，今舉辦「信賴高雄 邁向新局–高雄城鄉均衡：智慧交通新願景」記者會，宣布以安全、智慧、人本為核心，推出「智慧交通五大計畫」，並倡議設立「大眾運輸發展基金」，整合中央與地方資源，透過 AI 與大數據技術全面升級高雄交通系統，為市民打造安全、便捷、永續的生活環境。

賴瑞隆表示，交通是城市建設的命脈，延續今年1月提出的捷運、公路等「交通新願景」，這次進一步聚焦於智慧科技與交通平權，因應大高雄的城鄉差距設計有感政策，細膩的勾勒前瞻藍圖，以迎接未來產業轉型與國際接軌的挑戰。他認為，高雄具備成為亞洲智慧城市典範的潛力，現在正是升級轉型的關鍵時刻。

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賴瑞隆說，計劃的首要核心為評估成立「大眾運輸發展專責基金」，這是交通升級的關鍵引擎，整合相關預算，挹注支持高雄整體大眾運輸發展，導入AI大數據分析；並建置更完善的「車流分析」、「智慧號誌」、「事故熱點預警」與「車牌辨識停車管理」等系統，並透過數據治理整合捷運、公車、自行車，降低事故率、紓解壅塞，實現「智慧交通」。

賴瑞隆指出，第二項計劃的目標聚焦「縮短城鄉差距」，預計協助偏遠區域成立「微型客運公司」，以小巴士降低營運成本並提升班次密度；同時推動「幸福小黃」，滿足高齡者醫療接駁需求；最後，規劃「捷運先導公車」，預先服務尚未規畫興建的「捷運美濃–旗山線」沿線居民，落實交通平權。

賴瑞隆說，第三為全面升級公車服務，藉由AI技術升級全市的公車運輸服務品質，增設智慧站牌與候車亭，提升候車安全與舒適度；並透過即時數據評估增班與動態調度，強化公車與軌道銜接，鼓勵市民「多搭少開」。

賴瑞隆表示，第四是結合捷運、公車、公共自行車及未來無人載具，推出彈性且優惠的新型「套卡組合」，強化高雄MeNGo（芒果）卡使用便利度；其次，以價格誘因與便利體驗，推升公共運輸使用率、減少碳足跡。

賴瑞隆說，最後，因應市內各區的多元需求，預期透過該基金提出前瞻性解方，例如「擴大無人載具運用」，讓高雄成為綠色運輸首都。他引用國際案例，參考韓國首爾無人巴士成功案例，優先在旗津推動「無人載具遊島接駁」，強化觀光觀光服務並減少碳排放。

賴瑞隆表示，他期許未來透過五大計畫與過往提出的「交通八願景」相輔相成，全面打通交通任督二脈，系統性的將高雄轉型成數位化、自動化、智慧化的新時代城市。他也承諾，若能接棒當選市長，將以2030年為目標，立志帶領港都邁向科技創新與區域平衡兼具的「新高雄3.0」，蛻變成世界級智慧之都，讓高雄在國際舞台上發光發熱。

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