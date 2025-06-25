藍白對號入座賴清德「雜質說」？ 王世堅：曲解原意被全民唾棄

立委王世堅今（25）日出席民進黨中常會。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/25 14:44

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德表示要透過選舉罷免「打掉雜質」，此話引來在野陣營批評。對於外界關切藍白對號入座與否，兼任民進黨中常委的立委王世堅今（25日）強調，藍白面對公民團體罷免，就把一切事情都歸責給總統，很不客觀也與事實不符，不應曲解國家元首的談話原意，否則將被全民譴責、唾棄。

針對賴清德的「雜質說」，王世堅今天出席民進黨中常會前受訪表示，總統的「團結國家十講」已講得很清楚，從國家到團結，團結列在第二講，可見其重要性，總統身為國家領導人，最重要工作就是團結2300萬同胞，從字義就可看出總統並非那個意思。

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王世堅直言，如果有心人要從其他角度解讀，在國家要團結邁進的時候，這樣解讀很不好，不要曲解國家元首的談話，原意就是團結、要大團結，這樣曲解無意義，應該被全民譴責、唾棄。

媒體追問，是否覺得在野黨對號入座？王世堅認為，現在是很敏感的時刻，藍白面對公民團體罷免，就把一切事情都歸責給總統，很不客觀也與事實不符，總統進行十講前的兩個禮拜，就提出要與在野黨共商國是、做國安簡報，但都被在野黨拒絕；若在國家需要團結之際，在野黨先是拒絕與總統共商國是，之後又曲解總統的團結十講，就變成政黨之間的惡鬥，非常不好。

王世堅說，總統有釋出善意，藍白兩黨不妨冷靜思考，是否接受總統的呼籲、大家坐下來談？這才是讓國家往前邁進的正確做法，尤其國家現在面臨很多問題，最不該有的就是國家之內朝野不合，朝野之間是選舉時競爭，但平常應該共商國是，團結、和諧為重，競爭只是手段，目的是為國家社會好。

王世堅進一步指出，總統首要任務是團結全體國人，不可能在十講中暗列哪些攻擊言論或詞句。他呼籲，希望在野黨好好思考，接受總統邀請、共商國是，如果他們有意願，總統隨時都可以再提出。

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