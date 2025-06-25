館長在中國直播喊「中華民國」被舉報台獨 國台辦避談

館長在直播過程中，突然被一名中國「路人」詢問：「請問你是哪國人？」館長愣了大概3秒後，接著才嘆一口氣，轉頭和一旁的記者說：「所以說不只台灣，在我們大陸也是有這種要逼你表態的。」（擷取自館長Youtube直播「館長惡名昭彰」）

2025/06/25 15:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢日前自詡「和平大使」展開中國行，期間直播時被問到是哪裡人，館長回應「中華民國啊，怎麼了嗎？」而被網友舉報台獨。對此，中國國台辦今（25）日表示，「館長」陳先生在大陸（指中國）六天的行程中，不只一次表達了對大陸現代化建設成果的讚嘆，不只一次直面過去對大陸的偏頗認知，返台後更是呼籲台灣民眾親自到大陸旅行、體驗。俗話說「百聞不如一見」，我們熱忱歡迎大家來大陸，一定會增進對大陸的客觀了解和對兩岸關係的正確認知。

今日中國國台辦記者會中，有媒體詢問，網路上有人舉報館長是「台獨」分子，請問台灣民眾認同自己是「中華民國」會被認定為「台獨」嗎？

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對此，國台辦發言人朱鳳蓮沒有正面回應，不過她表示，由於台灣島內「台獨」勢力長期在文化、教育領域推行「去中國化」，致使一些台灣同胞特別是青年受到誤導。隨著越來越多台灣同胞來大陸，他們用親身的所見所聞打破了民進黨當局製造的「資訊繭房」，戳破了民進黨當局散佈的抹黑大陸謠言。

朱鳳蓮說，「館長」陳先生在大陸六天的行程中，不只一次表達了對大陸現代化建設成果的讚嘆，不只一次直面過去對大陸的偏頗認知，返台後更是呼籲台灣民眾親自到大陸旅行、體驗。俗話說「百聞不如一見」，「我們熱忱歡迎大家來大陸，一定會增進對大陸的客觀了解和對兩岸關係的正確認知」。

館長本月11日在中國直播時，突然被一名中國「路人」詢問：「陳先生你好，請問你是哪國人？」館長愣了大概3秒後，接著才嘆一口氣，轉頭和一旁的記者說：「所以說不只台灣，在我們大陸也是有這種要逼你表態的。」事後他在車上，被觀眾追問為何不回答路人？他才生氣大喊：「為什麼要一直問我是哪一國人？中華民國啊，怎麼了嗎？」「要不要我拿護照給你看？」並爆出多句粗口表達不滿。

對此，有粉專當日即使用國台辦台獨分子舉報系統檢舉館長台獨，舉報原因是「分裂國家」，內容為：「於直播中直呼中華民國，意圖分裂我國領土完整。」粉專也PO出已經成功提交舉報單的圖片。

有粉專當日即使用國台辦台獨分子舉報系統，檢舉館長台獨，舉報原因是「分裂國家」，內容為：「於直播中直呼中華民國，意圖分裂我國領土完整。」粉專也PO出已經成功提交舉報單的圖片。（擷取自粉專「噁名昭彰」）

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