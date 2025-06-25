「投票給他們是值得的」盧秀燕表態力挺中市6藍委

市長盧秀燕呼應藍營台中立委江啟臣等6立委批中火勇於為台中發聲，表示自己也會力挺他們。（記者廖耀東攝）

2025/06/25 14:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕首批大罷免第三階段投票7月26日舉行，台中市有3名國民黨立委也進入首批成案投票之列，台中市長盧秀燕今表態力挺國民黨台中市6名立委，感謝6人昨（25日）發聲守護台中市好空氣及市民健康，「他們守護我們，我們也要守護他們」，還說自己今天公開表態，力挺支持台中建設、保護市民的立委及民代，「投票給他們是值得的」。

台中市國民黨6名立委包括江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、 廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋等，24日開記者會痛批核電歸零後台中火力發電廠火力全開，民進黨政府不願意面對能源問題，犧牲中部人的健康，用命換電。

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盧秀燕今發聲肯定6人是勇敢挺身而出替台中市民發聲，守護空氣及市民健康；她說，「他們力挺我們，我們也要力挺他們」，她今天正式公開表態哪些立委、民意代表支持台中市的建設、保護市民、力挺台中，我們也會回報力挺他們。

盧秀燕說，謝謝這6位立委勇敢沒有背叛市民，「當時投票給他們是值得的」，因為他們在立法院不斷為台中爭取建設經費，同時維護好空氣‘保護市民健康，讓她不致於孤軍奮鬥，她堅持台中的好空氣、市民健康，得罪人在所不惜，若沒有民代站在一起，也會稍嫌孤單。

盧秀燕說，目前肺癌是癌症第一名，大家週遭親朋好友很多人肺癌，今天有這麼多人站出來喊話中火不能再燒這麼多煤，她要感謝6名勇敢挺身而出為我們發聲。

市長盧秀燕呼應藍營台中立委江啟臣等6立委批中火勇於為台中發聲，表示自己也會力挺他們。（記者廖耀東攝）

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