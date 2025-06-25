黃國昌提案擋外交機密預算卻「放生」同黨立委 沈伯洋：對討論無幫助

民眾黨團提案凍結一項外交部機密預算，民眾黨立委林憶君25日透露與我國與中美洲銀行（CABEI合作有關），且表達黨團立場不同意解凍，然而民眾黨團總召黃國昌並未出席外委會解凍會議，令召委沈伯洋直言「對討論無實質幫助」。（圖取自國會頻道）

2025/06/25 15:14

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院外交及國防委員會今（25）日繼續處理國防部、外交部及僑委會預算凍結案，其中民眾黨立委林憶君在質詢台上透露，外交部1案由民眾黨團總召黃國昌提案的機密預算凍結案，與中美洲銀行（CABEI）有關，但即便林憶君對解凍提出異議進入表決，最終仍以6:1通過同意動支。由於黃本人並未出席說明，林憶君一人也難扭轉情勢，也令召委沈伯洋直言「對討論無實質幫助」。

立院外委會今天繼續處理院會交付113年度中央政府總預算決議，國防部主管海軍司令部第5目項下「國軍HF通信機換裝案」預算凍結500萬元等6案，以及114年度中央政府總預算決議，國防部主管第1目項下「國防採購」中「業務費」預算凍結100萬元等34案、外交部主管機密預算凍結案1案、僑務委員會主管「擴大培育及留用僑生」預算凍結300萬元1案；會中除外交部該筆機密預算表決通過外，其餘全數無異議通過解凍。

請繼續往下閱讀...

外交部該筆預算列為機密，案由及內容並沒有列於公開議事資料中。不過，民眾黨立委林憶君在質詢台上透露，與我國和中美洲銀行（CABEI）的合作有關，並指控外交部「偷偷挪用」整筆預算。

最後在該案討論階段，林憶君表達不同意解凍，然而因提案方為民眾黨黨團，且總召黃國昌等黨團幹部皆未列席說明和討論，加上機密案討論須清場再進行，現場立委認為先前已經有充足討論，建議逕行表決，最後以6:1通過解凍。

國民黨立委徐巧芯說，林憶君認為仍應持續凍結，顯示雙方溝通並未完整，建議外交部在表決通過後，還是去和林憶君與民眾黨團進行私下機密說明，會更為完善。外交部回應，已多次與民眾黨說明溝通過。

民進黨立委王定宇說，林憶君是無辜的，真正有意見的是民眾黨團的人，他們也非外委會成員，民眾黨團有意見，請自己向社會說明。他強調，根據立法院慣例，凍結案是由委員會同意凍結，那麼解凍也應由委員會議決，不需經提案委員個人同意，過去在第9屆已決議過，就是為了避免一人綁架所有預算。此制度已行之有年，也避免濫權或弊端，他支持國會與行政部門多溝通，但請遵守保密份際。

民進黨立委林楚茵則指出，應尊重本委員會整體意志，而非個別委員或黨團代表的態度來左右預算，院會已處理過黨團意見。民眾黨團若反對，就該清楚說明為什麼反對，若有個別委員還在阻擋預算，也應透過立院會議直播讓全國人民知道。

民進黨籍召委沈伯洋直言，委員會非常重視預算凍結與解凍的機制，安排了考察、專案報告、詢答與公開討論，程序是嚴謹的，今天的多數案子，提案人如馬文君、黃國昌並未出席，對討論沒有實質幫助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法