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    郭昱晴11年前開設微博帳號跨海救受虐兒遭抹黑 批藍營失分寸也失人性

    民進黨立委郭昱晴於臉書貼出她與民間救援團體志工的對話紀錄。（記者謝君臨翻攝）

    民進黨立委郭昱晴於臉書貼出她與民間救援團體志工的對話紀錄。（記者謝君臨翻攝）

    2025/06/25 13:54

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨連日砲轟民進黨立委郭昱晴，今（25）日再舉行記者會，點名郭不僅開設「微博」帳號，且其關注名單中驚見「中國公安部刑偵局」。對此，郭昱晴回應指出，「11年前，我只是想救一個孩子，不是為了政治，也不分國界。若連這樣的善意都要被拿來抹黑，不只失了分寸，也失了人性。726投票罷免救台灣。」

    國民黨副發言人康晉瑜表示，郭昱晴是使用中國社群平台的先驅，其微博帳號有高達1.6萬名粉絲，郭並以簡體字自介是「麻辣鮮師」中的「万人美老師」。國民黨發言人楊智伃則說，郭昱晴微博關注的161人中，驚見中國公安部刑偵局，質疑郭與中國公安系統緊密聯繫，有無遭滲透的可能性？

    對此，郭昱晴稍早於臉書發文，提及11年前，她只是想救一個孩子，不是為了政治，也不分國界。若連這樣的善意都要被拿來抹黑，不只失了分寸，也失了人性，其他的就交給時間與公道。郭說，幸好她有保留所有和這個民間救援團體志工的對話紀錄，並附上當年她跨海協助救援受虐兒的新聞連結。

    郭昱晴也貼出2014年10月20日的臉書發文截圖，其中有她與民間救援團體志工的對話紀錄。她說，「因為對岸一則5分鐘虐打孩子影片，心中的震撼，無法形容…但慶幸我做了對的事，半夜兒子入眠，我不斷搜尋千萬則回應中，任何一個有可能是事實的訊息，轉發…菩薩聽見我的祈求了！剛與出手救了孩子的義工取得最新的消息！手機這頭，我，又哭了！」

    民進黨立委郭昱晴於臉書貼出她與民間救援團體志工的對話紀錄。（記者謝君臨翻攝）

    民進黨立委郭昱晴於臉書貼出她與民間救援團體志工的對話紀錄。（記者謝君臨翻攝）

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